Colapinto derubato a Como: "Mi hanno preso anche il mate, non gli piacerà". Poi è bufera social

Brutta avventura per Franco Colapinto. Il pilota di Formula 1 è stato derubato mentre si trovava in vacanza sul lago di Como, come raccontato da lui stesso in un post su Instagram: dalla sua auto sono spariti vestiti, valigie e anche il kit del mate, la tipica bevanda sudamericana che porta sempre con sé, anche prima del GP. "Spero che le persone che se ne sono impossessate se li godano", l'amaro commento dell'argentino. Ma il pilota del Team Alpine ha provocato una tempesta di commenti negativi dal popolo dei social quando ha aggiunto: "Chi avrebbe mai detto che gli italiani avrebbero rubato tutto a un sudamericano? Non hanno nemmeno lasciato il kit del mate e sono sicuro che nemmeno gli piacerà". La parola 'italiani' è stata successivamente sostituita con 'europei' ma ormai il 'danno' era stato fatto.