Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
parma
HomeMercatoFotoVIDEORosa
oggi visite e firma

Il Parma ingaggia Vicente Guaita: chi è il portiere che sostituisce l'infortunato Suzuki

L'esperto portiere spagnolo, 38 anni, alla corte di Cuesta: sarà disponibile già per Verona

di Stefano Fiore
20 Nov 2025 - 10:41

Il Parma ha scelto il suo nuovo portiere per far fronte all'emergenza tra i pali. Si tratta dello spagnolo Vicente Guaita, classe 1987, che arriva da svincolato per colmare il vuoto lasciato dal grave infortunio di Zion Suzuki. Il portiere giapponese, operato nei giorni scorsi, ha riportato una frattura scomposta dello scafoide e del terzo dito della mano sinistra: per lui si prospetta un lungo stop di circa tre-quattro mesi.

Guaita a Parma per le visite e la firma sul contratto

 Guaita questa mattina a Parma si sottoporrà alle visite mediche di rito per poi firmare un contratto che dovrebbe legarlo al club fino al termine della stagione. Lo spagnolo si metterà subito a disposizione dell'allenatore Carlos Cuesta in vista della trasferta di domenica a Verona.

Resta da sciogliere il nodo titolarità nell'immediato, il tecnico spagnolo dovrà scegliere se affidarsi subito a Guaita o schierare Edoardo Corvi, 24 anni, vice di Suzuki, che non ha mai esordito in Serie A. La dirigenza ha deciso di intervenire sul mercato proprio perché l'esperienza, in una squadra giovanissima che lotta per la salvezza, è un fattore che può fare la differenza. Inoltre, l'arrivo di Guaita permette di mantenere Rinaldi come terzo, senza attingere alla Primavera.

Chi è Vicente Guaita: la carriera dal Valencia alla Premier League

 Nonostante non conosca la Serie A, i 38 anni di Vicente Guaita sono una garanzia di affidabilità internazionale. Cresciuto nel Valencia (5 stagioni), ha giocato anche nel Getafe e, fino al 30 giugno scorso, nel Celta Vigo. In Premier League ha vissuto cinque stagioni da protagonista in Inghilterra con la maglia del Crystal Palace.

30 anni fa col Parma l’inizio dell’era Buffon: il migliore di tutti i tempi?

1 di 20
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

vicente guaita
parma
chi e

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Parma

Chi è Guaita: il nuovo portiere del Parma che sostituisce l'infortunato Suzuki

La Juventus va a caccia di un regista: Højbjerg e Bernabé le piste più calde

Giovanni Leoni

Milan e Inter su Leoni a suon di contropartite, ma il Parma vuole resistere

Il Liverpool piomba su Leoni, messaggio a Inter e Milan

Il Parma avverte la Juve: "Kulusevski con noi fino a giugno"

MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:11
Muller annuncia: "Resto in MLS anche il prossimo anno"
12:13
Galatasaray, l'agente Gardi su Lookman: "Se continuerò a lavorare col club..."
11:00
L'agente Gardi: "Osimhen al Galatasaray a lungo, è un leader"
10:11
L'agente Gardi: "Quando proposi Osimhen al Galatasaray pensavano scherzassi"
23:28
Malaga: Francisco Funes nuovo allenatore