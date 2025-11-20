Il Parma ingaggia Vicente Guaita: chi è il portiere che sostituisce l'infortunato Suzuki

30 anni fa col Parma l’inizio dell’era Buffon: il migliore di tutti i tempi?
© Getty Images
© Getty Images
L'esperto portiere spagnolo, 38 anni, alla corte di Cuesta: sarà disponibile già per Veronadi Stefano Fiore
Il Parma ha scelto il suo nuovo portiere per far fronte all'emergenza tra i pali. Si tratta dello spagnolo Vicente Guaita, classe 1987, che arriva da svincolato per colmare il vuoto lasciato dal grave infortunio di Zion Suzuki. Il portiere giapponese, operato nei giorni scorsi, ha riportato una frattura scomposta dello scafoide e del terzo dito della mano sinistra: per lui si prospetta un lungo stop di circa tre-quattro mesi.
Guaita questa mattina a Parma si sottoporrà alle visite mediche di rito per poi firmare un contratto che dovrebbe legarlo al club fino al termine della stagione. Lo spagnolo si metterà subito a disposizione dell'allenatore Carlos Cuesta in vista della trasferta di domenica a Verona.
Resta da sciogliere il nodo titolarità nell'immediato, il tecnico spagnolo dovrà scegliere se affidarsi subito a Guaita o schierare Edoardo Corvi, 24 anni, vice di Suzuki, che non ha mai esordito in Serie A. La dirigenza ha deciso di intervenire sul mercato proprio perché l'esperienza, in una squadra giovanissima che lotta per la salvezza, è un fattore che può fare la differenza. Inoltre, l'arrivo di Guaita permette di mantenere Rinaldi come terzo, senza attingere alla Primavera.
Nonostante non conosca la Serie A, i 38 anni di Vicente Guaita sono una garanzia di affidabilità internazionale. Cresciuto nel Valencia (5 stagioni), ha giocato anche nel Getafe e, fino al 30 giugno scorso, nel Celta Vigo. In Premier League ha vissuto cinque stagioni da protagonista in Inghilterra con la maglia del Crystal Palace.
© Getty Images
© Getty Images