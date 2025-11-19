Logo SportMediaset

Una nuova McLaren debutta al Gran Premio di Las Vegas

Si chiama 750S Project Viva ed è un esemplare unico pensato per l'appuntamento con il GP nella Sin City Americana

di Redazione Drive Up
19 Nov 2025 - 14:41
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Un McLaren inedita è pronta a debuttare a Las Vegas. Sebbene, ovviamente, non stiamo parlando della monoposto di F1, in piena lotta per il titolo piloti dopo aver già vinto il mondiale costruttori. Si tratta della 750S Project Viva: un esemplare unico realizzato dal reparto MSO (McLaren Special Operation) specializzato in creazioni esclusive e su misura.

Un'inedita McLaren sarà presentata durante il GP di Las Vegas

1 di 10
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Pezzo unico
Non ne saranno realizzati altri e la Project Viva resterà l'unica a portare su di sé la livrea dedicata alla Sin City. La veste grafica - denominata "Sketch in Motion"- è stata disegnata in modo che restituisse l'adrenalina, il vigore e l'entusiasmo che la città del Nevada si porta appresso. Si ritrovano così i profili degli hotel più iconici e delle luci che danno il benvenuto ai visitatori sulla Strip: "Welcome to the Fabolus". Scritta - con lo stesso font del cartello stradale - anche sul profilo alare posteriore del veicolo.
Un V8 potentissimo
Non mancano poi i riferimenti ai piloti Lando Norris e Oscar Piastri che hanno firmato la 750S e ne hanno personalmente applicato la foglia d'argento al posteriore di fianco ad altre nove stelline. Il richiamo è ai 10 titoli costruttori vinti, l'ultimo proprio durante l'attuale stagione 2024/2025. Nessuna modifica tecnica: il motore resta il 4.0 litri V8 biturbo da 750 CV e 800 Nm di coppia massima. Un capolavoro visivo, certo, ma anche tecnico. 

