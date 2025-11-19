Una nuova McLaren debutta al Gran Premio di Las Vegas

Pezzo unico

Non ne saranno realizzati altri e la Project Viva resterà l'unica a portare su di sé la livrea dedicata alla Sin City. La veste grafica - denominata "Sketch in Motion"- è stata disegnata in modo che restituisse l'adrenalina, il vigore e l'entusiasmo che la città del Nevada si porta appresso. Si ritrovano così i profili degli hotel più iconici e delle luci che danno il benvenuto ai visitatori sulla Strip: "Welcome to the Fabolus". Scritta - con lo stesso font del cartello stradale - anche sul profilo alare posteriore del veicolo.

Un V8 potentissimo

Non mancano poi i riferimenti ai piloti Lando Norris e Oscar Piastri che hanno firmato la 750S e ne hanno personalmente applicato la foglia d'argento al posteriore di fianco ad altre nove stelline. Il richiamo è ai 10 titoli costruttori vinti, l'ultimo proprio durante l'attuale stagione 2024/2025. Nessuna modifica tecnica: il motore resta il 4.0 litri V8 biturbo da 750 CV e 800 Nm di coppia massima. Un capolavoro visivo, certo, ma anche tecnico.