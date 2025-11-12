Lo sviluppo del progetto F1

È dalla primavera del 2022 che Audi sta sviluppando il motore nella sede del reparto di F1 a Neuburg an der, in Germania. Il powertrain è costituito da un motore a combustione interna (ICE) V6 con cilindrata di 1,6 litri e turbocompressore, un sistema di recupero dell'energia (ERS) che include la batteria ad alto voltaggio (ES, energy storage) e un'unità motore-generatore elettrico (MGU-K) nonché un'unità di controllo elettronico (CU-K). Oltre al propulsore, a Neuburg an der Donau è in fase di sviluppo anche il cambio.