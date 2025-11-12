Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Motorsport

Ecco come sarà l'Audi di Formula 1 nel 2026

Con la R26 Concept, Audi mostra il volto della sua futura monoposto e si prepara al debutto in Formula 1 nel 2026

di Lorenzo Candotti
12 Nov 2025 - 21:17

Ancora una Sprint Race e tre gare, poi la bandiera a scacchi sulla stagione 2025. In attesa di scoprire chi si laureerà Campione del Mondo, la Formula 1 è già proiettata verso il 2026. La grande novità, a livello di team, sarà l'esordio assoluto nel Circus di Audi, che entra nel Mondiale come costruttore di motori e con una squadra ufficiale.

Obiettivo Mondiale
"Entro il 2030 vogliamo lottare per il titolo", queste le parole di Gernot Döllner, CEO di Audi. A 115 giorni dal debutto in pista, presso il Brand Experience Center di Monaco di Baviera, è stata svelata al mondo l'Audi R26 Concept, definita un manifesto di design. La certezza è che questa sarà la livrea delle monoposto che saranno guidate da Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto, al muretto box l'ex Team Principal della Ferrari Mattia Binotto.

Lo sviluppo del progetto F1
È dalla primavera del 2022 che Audi sta sviluppando il motore nella sede del reparto di F1 a Neuburg an der, in Germania. Il powertrain è costituito da un motore a combustione interna (ICE) V6 con cilindrata di 1,6 litri e turbocompressore, un sistema di recupero dell'energia (ERS) che include la batteria ad alto voltaggio (ES, energy storage) e un'unità motore-generatore elettrico (MGU-K) nonché un'unità di controllo elettronico (CU-K). Oltre al propulsore, a Neuburg an der Donau è in fase di sviluppo anche il cambio.

Svelati i colori della nuova Audi da Formula 1

1 di 13
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

I colori scelti per la monoposto 2026
Audi R26 Concept è una delle prime espressioni della nuova identità visiva del Marchio. Superfici grafiche minimaliste, definite da precisi tagli geometrici, si integrano con le geometrie della vettura da corsa. La palette colori include titanio, nero carbonio e il nuovo rosso Audi. Come parte di questa identità, Audi sfoggerà gli anelli in rosso, volti a sottolineare la presenza in Formula 1. 

La Storia di Audi nel motorsport

L'ultimo trionfo alla Dakar 2024 con Carlos Sainz. Una vera e propria impresa quella della RS Q e-tron, prima auto a trazione elettrica a vincere la maratona nel deserto, con un motore termico utilizzato solo per la ricarica delle batterie. Per la Casa di Ingolstadt da sempre le competizioni sono fonte di innovazione. Basti pensare agli anni '80 quando nei Rally con l'Audi Quattro, venne introdotta la trazione integrale che portò in bacheca due Mondiali Piloti e due Mondiali Costruttori. Poi i propulsori Diesel, ibridi ed elettrici che regalarono i successi nella 24 Ore di Le Mans (13 vittorie in totale). Infine, la Formula E, nel 2017 Lucas Di Grassi vince il Titolo Piloti e nel 2018 Audi quello Costruttori.

La presentazione ufficiale
Il team Audi F1 farà il proprio debutto pubblico in occasione della presentazione ufficiale della squadra a gennaio 2026. Poi i primi test che si svolgeranno a Barcellona, in Spagna, a porte chiuse. A seguire i successivi test ufficiali in Bahrain (11-13 febbraio e 18-20 febbraio). Debutto in gara a Melbourne (Australia) il weekend dal 6 all'8 marzo.

Ti potrebbe interessare

audi
audi f1
audi livrea f1
audi colori f1
colori audi f1
monoposto f1
monoposto audi f1
formula 1
test formula 1
presentazione audi
presentazione audi formula 1
presentazione audi f1
esordio audi 2026
esordio audi f1
esordio audi formula 1
presentazione audi 2026

Ultimi video

04:06
EICMA, That's Amore per le due ruote

EICMA, That's Amore per le due ruote

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:36
My Dacia Road a Matera

My Dacia Road a Matera

04:41
La storia di Audi nel motorsport

La storia di Audi nelle corse

00:59
SAPEVATE CHE

50 anni di Volkswagen Polo, si festeggia driftando

05:36
Video elkann

John Elkann: "i piloti pensino a guidare meglio"

01:29
FERRARI TRIONFO MONDIALE SRV

Ferrari, è trionfo mondiale dopo 53 anni

25:47
Puntata dell'8 novembre #DriveUp

Puntata dell'8 novembre #DriveUp

04:15
EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

02:26
Gare da Film: Fast and Furious

Gare da Film: Fast and Furious

03:33
Audi Q3 e-hybrid

Audi Q3 e-hybrid

03:00
I Signori dell'Auto: Maurice Wilks

I Signori dell'Auto: Maurice Wilks

03:50
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

03:07
EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

Ringo's Garage: EICMA, la mostra Desert Queens delle Dakar

03:44
Geely EX5

Geely EX5

04:06
EICMA, That's Amore per le due ruote

EICMA, That's Amore per le due ruote

I più visti di Drive Up

Questa Tesla Model 3 ha due letti, un frigo e tutto il necessario per vivere

FERRARI TRIONFO MONDIALE SRV

Ferrari, è trionfo mondiale dopo 53 anni

BYD consegna le Sealion 7 ai giocatori dell'Inter

Da Hypermotard V2 alla Panigale dedicata a Bagnaia e Marquez, un pieno di Ducati a Eicma

Cristiano Ronaldo ha più di 40 auto ma non ne guida neanche una

Vi ricordate la Lancia Delta cabrio di Gianni Agnelli?

Notizie del giorno
Vedi tutti
21:07
Milano-Cortina 2026: ecco le divise dei tedofori e le uniformi ufficiali di staff e volontari
21:03
Milano-Cortina 2026: le foto delle divise dei tedofori, del personale e dei volontari
21:01
Gasp accende i tifosi: "Scudetto? Tutti sono liberi di sognare, speriamo il risveglio sia positivo"
21:17
Ecco come sarà l'Audi di Formula 1 nel 2026
21:00
Fiorentina, Ferrari risponde a Gattuo: "Kean in Conference perché c'erano le condizioni"