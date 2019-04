Formula 1, test Bahrain: Ferrari regina della mattinata, Vettel vola

03/04/2019

Tanti giovani in pista e una mattinata per accumulare esperienza per piloti e monoposto, con un quattro volte campione del mondo a tirare il gruppo. Questo il tema dominante della mattinata del Bahrain, più "convenzionale" rispetto al primo giorno di test caratterizzato da un'anomala pioggia nel deserto. E con le rivali che mandano in pista le promesse per il futuro (la Red Bull è guidata da Dan Ticktum, la Renault da Jack Aitken, mentre la Mercedes manda in pista quel George Russell per questa stagione "prestato" alla Williams), la Rossa mostra i muscoli. Al volante c'è infatti Sebastian Vettel, tornato al suo posto dopo aver prestato la sua vettura a Mick Schumacher in un martedì in cui il figlio del Kaiser ha scaldato i cuori ai fan, ma anche strappato applausi con un ottimo secondo tempo.



Su una pista tornata asciutta e torrida, invece, Vettel non ha rivali nelle prime quattro ore in pista: il tedesco completa 47 giri e rifila distacchi importanti a tutti. Il suo 1:29.319 è infatti l'unico tempo a sfondare il muro del minuto e 29, il che vuol dire che il primo inseguitore (Stroll su Racing Point) rimedia un distacco superiore ai 7 decimi. Lontana anche la Mercedes, che Russell non porta al di sotto del tempo di 1:30.373, nonostante 10 giri in pista in più rispetto alla Rossa. Curiosità per Mick Schumacher, che trasferitosi dalla Ferrari all'Alfa Romeo si piazza al nono posto dopo aver ultimato però solo 31 giri: proprio lui è il meno attivo del mattino. Lavoro monumentale invece per la Toro Rosso, unica scuderia a mandare in pista entrambi i piloti (peraltro titolari, trattandosi di Albon e Kvyat): per il team dal cuore faentino i giri sono ben 136 in quattro ore. E a ringraziare è la Pirelli, ma non solo.