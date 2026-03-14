FORMULA 1

Formula 1: ora è ufficiale, annullati i GP in Bahrein e in Arabia Saudita per la guerra in Medio Oriente

L'annuncio è stato fatto nelle prime ore di domenica mattina a Shanghai, in vista del Gran Premio di Cina

14 Mar 2026 - 23:19
© Getty Images

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Ora è ufficiale: i GP del Bahrein e quello dell'Arabia Saudita, in programma nel mese di aprile, saranno cancellati dal calendario del Mondiale di Formula Uno a seguito della guerra in Iran e della situazione in Medio Oriente e non saranno sostituiti. L'annuncio è stato fatto nelle prime ore di domenica mattina a Shanghai, in vista del GP di Cina. La Formula 1 avrebbe dovuto correre in Bahrein il 12 aprile e nella città saudita di Jeddah il 19 aprile.

"Pur essendo stata una decisione difficile da prendere, è purtroppo quella giusta in questa fase, considerando l’attuale situazione in Medio Oriente - ha detto Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1 - Voglio cogliere l’occasione per ringraziare la FIA e i nostri incredibili promotori per il loro supporto e la totale comprensione, dato che non vedevano l'ora di ospitarci con la loro consueta energia e passione. Non vediamo l’ora di tornare da loro non appena le circostanze ce lo permetteranno". "La FIA metterà sempre al primo posto la sicurezza e il benessere della nostra comunità e dei nostri colleghi - le parole del presidente della Fia Mohammed Ben Sulayem - Dopo un’attenta valutazione, abbiamo preso questa decisione con pieno senso di responsabilità. Continuiamo a sperare in calma, sicurezza e un rapido ritorno alla stabilità nella regione, e i miei pensieri restano con tutti coloro che sono stati colpiti dai recenti eventi".

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