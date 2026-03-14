Formula 1: ora è ufficiale, annullati i GP in Bahrein e in Arabia Saudita per la guerra in Medio Oriente

"Pur essendo stata una decisione difficile da prendere, è purtroppo quella giusta in questa fase, considerando l’attuale situazione in Medio Oriente - ha detto Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1 - Voglio cogliere l’occasione per ringraziare la FIA e i nostri incredibili promotori per il loro supporto e la totale comprensione, dato che non vedevano l'ora di ospitarci con la loro consueta energia e passione. Non vediamo l’ora di tornare da loro non appena le circostanze ce lo permetteranno". "La FIA metterà sempre al primo posto la sicurezza e il benessere della nostra comunità e dei nostri colleghi - le parole del presidente della Fia Mohammed Ben Sulayem - Dopo un’attenta valutazione, abbiamo preso questa decisione con pieno senso di responsabilità. Continuiamo a sperare in calma, sicurezza e un rapido ritorno alla stabilità nella regione, e i miei pensieri restano con tutti coloro che sono stati colpiti dai recenti eventi".