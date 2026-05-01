Un incendio minaccia Pisa-Lecce: da monitorare la situazione sul Monte Faeta

Il rogo, alimentato da forti raffiche di grecale, ha creato una coltre di fumo densa che ha raggiunto il centro abitato di Pisa. Le autorità locali hanno invitato la cittadinanza a tenere le finestre chiuse e a evitare attività all'aperto a causa dell'aria carica di polveri e cenere. Le operazioni di soccorso, che vedono impegnati oltre 20 team di terra, Canadair ed elicotteri, hanno imposto la chiusura della SP30, arteria fondamentale per la viabilità della zona. Il timore principale, oltre alla sicurezza dei cittadini, riguarda la visibilità e la salubrità dell'aria all'interno dello stadio.