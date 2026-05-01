Mourinho: "Nessuno del Real Madrid mi ha parlato, ho altro anno col Benfica"

01 Mag 2026 - 15:20

L'allenatore portoghese del Benfica, José Mourinho, si è presentato oggi ai media in vista della partita di domani contro il Famalicao e ha parlato del presunto interesse del Real Madrid ad assumerlo come allenatore per la stagione 2026-27. "No, nessuno del Real Madrid mi ha parlato, te lo posso garantire. Sono nel mondo del calcio da troppi anni e siamo abituati a queste cose, ma niente dal Real Madrid. Non posso dire altro. E per quanto riguarda il Benfica, sapete già la situazione. Ho ancora un anno di contratto con il Benfica, e basta", ha dichiarato l'ex tecnico dellì'Inter e della Roma ai media portoghesi.

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