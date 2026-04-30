F1, Antonelli prima di Miami: "Ferrari e McLaren si avvicineranno, daremo il massimo"

La cancellazione dal calendario di Bahrein e Arabia Saudita hanno di fatto dato un mese di sosta alla Formula 1, che ora torna in pista negli Stati Uniti, a Miami. Quello in Florida è stato un circuito importante nella carriera di Kimi Antonelli, presente nella conferenza stampa di presentazione: "Bello tornare qui dove ho fatto la mia pole Sprint. McLaren e Ferrari hanno portato pacchetti di aggiornamento maggiori, per cui si avvicineranno a noi che abbiamo fatto solo piccole modifiche. Cercheremo di fare il massimo e vedremo come andrà". L'italiano, vincitore in Cina e Giappone, parla della rivalità interna con Russell in quella che è una stagione fin qui dominante per la Mercedes: "Il team è stato chiaro con noi fin dall'inizio: possiamo gareggiare l'uno contro l'altro, ma con rispetto e senza fare cose stupide. Entrambi vogliamo vincere, ma vogliamo anche il bene del gruppo. Nel rispetto reciproco, abbiamo il via libera per avere le stesse opportunità".