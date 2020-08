Formula 1, Leclerc chiaro: “Non siamo abbastanza forti”. Vettel: “Le abbiamo provate tutte”

Quello di Barcellona è un altro weekend da dimenticare per la Ferrari. Leclerc, costretto al ritiro dopo 41 giri, è sconsolato: “Non siamo abbastanza forti”, ha detto. Sui motivi del ritiro: “Si è spenta la macchina, non solo il motore. Tutto. Sono andato in testacoda, quando sono riuscito a ripartire ero ormai ventesimo”. Ancora problemi tra Vettel e i box: “Prima mi hanno detto di spingere, poi di fare il contrario”.