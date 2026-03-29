F1, Gp Giappone. Antonelli: "La strada è giusta, ma è presto per pensare al Mondiale"

Il pilota bolognese della Mercedes analizza la gara nel suo complesso e ha ben chiaro dove può fare meglio e dove dovrà lavorare durante la pausa imminente: "La partenza è stata terribile, poi però la safety car mi ha portato in testa e dopo il passo è stato incredibile. Davvero buono il secondo stint, sono molto soddisfatto. Nelle prossime settimane mi concentrerò sulle partenze, è un mio punto debole. Con le gomme medie eravamo già forti, ma con le hard ancora di più. Senza safety car? Non saprei dire come sarebbe andata, ma certo mi ha reso la vita più semplice".