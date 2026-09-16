Formula 1, ecco il calendario 2027: Sprint a Monza e Monaco, tornano Portogallo e Turchia

Il Mondiale 2027 di Formula 1 partirà dal Bahrein nel weekend del 14 marzo e si chiuderà negli Emirati Arabi Uniti il 12 dicembre. Nove mesi che racchiuderanno ben 24 Gran Premi in 22 Paesi diversi, come annunciato ufficialmente da F1 e Fia. Tornano gli appuntamenti in Portogallo (Portimao) e Turchia (Istanbul), che sostituiscono Barcellona e Zandvoort (Olanda). Le gare Sprint passano da 6 a 10, comprese quelle di Monaco e Monza.