Formula 1, ecco il calendario 2027: Sprint a Monza e Monaco, tornano Portogallo e Turchia

Il Mondiale 2027 di Formula 1 partirà dal Bahrein nel weekend del 14 marzo e si chiuderà negli Emirati Arabi Uniti il 12 dicembre. Nove mesi che racchiuderanno ben 24 Gran Premi in 22 Paesi diversi, come annunciato ufficialmente da F1 e Fia. Tornano gli appuntamenti in Portogallo (Portimao) e Turchia (Istanbul), che sostituiscono Barcellona e Zandvoort (Olanda). Le gare Sprint passano da 6 a 10, comprese quelle di Monaco e Monza.
I test pre-stagionali si terranno in Bahrein dal 24 al 27 febbraio, sul circuito dove i piloti muoveranno i primi passi poco più di due settimane dopo con tanto di Sprint. Seconda tappa in Arabia Saudita (19-21 marzo), poi Australia, Giappone, Cina e in seguito il trasferimento tra gli Stati Uniti per Miami (30 aprile-2 maggio) e Canada per Montreal (21-23 maggio). A inizio giugno, Monaco aprirà le tappe europee, prima di Portogallo, Gran Bretagna, Austria e Belgio.
Nel weekend tra il 3 e il 5 settembre ecco Monza, preceduta dal GP d'Ungheria e prima di Spagna, Azerbaigian, Turchia e Singapore. Tra ottobre e novembre nuovo trasferimento tra Nord e Sud America (Austin, Messico, Brasile e Las Vegas), mentre a dicembre si chiuderà con Qatar ed Emirati Arabi Uniti.
Formula 1, il calendario completo del 2027
1. GP Bahrain (Sakhir, 12-14 marzo, Sprint)
2. GP Arabia Saudita (Jeddah, 19-21 marzo)
3. GP Australia (Melbourne, 2-4 aprile, Sprint)
4. GP Giappone (Suzuka, 9-11 aprile, Sprint)
5. GP Cina (Shanghai, 16-18 aprile)
6. GP USA (Miami, 30 aprile-2 maggio)
7. GP Canada (Montréal, 21-23 maggio, Sprint)
8. GP Monaco (Monaco, 4-6 giugno, Sprint)
9. GP Portogallo (Portimão, 18-20 giugno)
10. GP Gran Bretagna (Silverstone, 2-4 luglio, Sprint)
11. GP Austria (Spielberg, 9-11 luglio)
12. GP Belgio (Spa-Francorchamps, 23-25 luglio)
13. GP Ungheria (Budapest, 30 luglio-1 agosto)
14. GP Italia (Monza, 3-5 settembre, Sprint)
15. GP Spagna (Madrid, 10-12 settembre)
16. GP Azerbaigian (Baku, 24-26 settembre)
17. GP Turchia (Istanbul, 1-3 ottobre)
18. GP Singapore (Singapore, 8-10 ottobre)
19. GP USA (Austin, 22-24 ottobre)
20. GP Messico (Città del Messico, 29-31 ottobre)
21. GP Brasile (São Paulo, 5-7 novembre, Sprint)
22. GP USA (Las Vegas, 18-20 novembre)
23. GP Qatar (Lusail, 3-5 dicembre, Sprint)
24. GP Abu Dhabi (Yas Marina, 10-12 dicembre, Sprint)