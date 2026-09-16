FORMULA 1

Formula 1, ecco il calendario 2027: Sprint a Monza e Monaco, tornano Portogallo e Turchia

Partenza dal Bahrein nel weekend del 14 marzo, poi Arabia Saudita, Australia, Giappone e Cina. Sono quattro le nuove sprint in programma 

16 Set 2026 - 11:40
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Il Mondiale 2027 di Formula 1 partirà dal Bahrein nel weekend del 14 marzo e si chiuderà negli Emirati Arabi Uniti il 12 dicembre. Nove mesi che racchiuderanno ben 24 Gran Premi in 22 Paesi diversi, come annunciato ufficialmente da F1 e Fia. Tornano gli appuntamenti in Portogallo (Portimao) e Turchia (Istanbul), che sostituiscono Barcellona e Zandvoort (Olanda). Le gare Sprint passano da 6 a 10, comprese quelle di Monaco e Monza

I test pre-stagionali si terranno in Bahrein dal 24 al 27 febbraio, sul circuito dove i piloti muoveranno i primi passi poco più di due settimane dopo con tanto di Sprint. Seconda tappa in Arabia Saudita (19-21 marzo), poi Australia, Giappone, Cina e in seguito il trasferimento tra gli Stati Uniti per Miami (30 aprile-2 maggio) e Canada per Montreal (21-23 maggio). A inizio giugno, Monaco aprirà le tappe europee, prima di Portogallo, Gran Bretagna, Austria e Belgio. 

Nel weekend tra il 3 e il 5 settembre ecco Monza, preceduta dal GP d'Ungheria e prima di Spagna, Azerbaigian, Turchia e Singapore. Tra ottobre e novembre nuovo trasferimento tra Nord e Sud America (Austin, Messico, Brasile e Las Vegas), mentre a dicembre si chiuderà con Qatar ed Emirati Arabi Uniti

Formula 1, il calendario completo del 2027

1. GP Bahrain (Sakhir, 12-14 marzo, Sprint)

2. GP Arabia Saudita (Jeddah, 19-21 marzo)

3. GP Australia (Melbourne, 2-4 aprile, Sprint)

4. GP Giappone (Suzuka, 9-11 aprile, Sprint)

5. GP Cina (Shanghai, 16-18 aprile)

6. GP USA (Miami, 30 aprile-2 maggio)

7. GP Canada (Montréal, 21-23 maggio, Sprint)

8. GP Monaco (Monaco, 4-6 giugno, Sprint)

9. GP Portogallo (Portimão, 18-20 giugno)

10. GP Gran Bretagna (Silverstone, 2-4 luglio, Sprint)

11. GP Austria (Spielberg, 9-11 luglio)

12. GP Belgio (Spa-Francorchamps, 23-25 luglio)

13. GP Ungheria (Budapest, 30 luglio-1 agosto)

14. GP Italia (Monza, 3-5 settembre, Sprint)

15. GP Spagna (Madrid, 10-12 settembre)

16. GP Azerbaigian (Baku, 24-26 settembre)

17. GP Turchia (Istanbul, 1-3 ottobre)

18. GP Singapore (Singapore, 8-10 ottobre)

19. GP USA (Austin, 22-24 ottobre)

20. GP Messico (Città del Messico, 29-31 ottobre)

21. GP Brasile (São Paulo, 5-7 novembre, Sprint)

22. GP USA (Las Vegas, 18-20 novembre)

23. GP Qatar (Lusail, 3-5 dicembre, Sprint)

24. GP Abu Dhabi (Yas Marina, 10-12 dicembre, Sprint)

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