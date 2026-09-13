Antonelli, vittoria "scontata". Crisi di... identità per Leclerc. Stroll, cosa ci faccio qui?

Si ritrova al comando senza colpo ferire e prova a starci sperando nel miracolo, inseguito da Antonelli che non ha la minima intenzione (e la necessità) di ingaggiarlo. Ad un certo punto, in presa a crisi di identità, citofona ai suoi per chiedere istruzioni sul da farsi. Se non altro, Charles ritrova un po' di serenità dopo i malumori monzesi (e la gran botta). Anche perché il gemello rosso stavolta ha fatto cilecca.