Antonelli non ci pensa, ma è arrivato il momento di fare i calcoli mondiali

Se anche George Russell, che è il primo degli inseguitori e guida la stessa macchina, si chiama fuori dalla corsa per il titolo, allora è proprio vero che Andrea Kimi Antonelli può iniziare a fare quei calcoli che lo posso portare alla conquista di uno storico campionato di F1, il primo per un pilota italiano dai tempi di Alberto Ascari. Un'eternità. "Non dirò che sia finita, ma è estremamente improbabile che io sia ancora in questa lotta. Non penso più neanche di esserci, perché non ci credo", l'ammissione dell'inglese dopo Madrid.