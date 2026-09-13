Antonelli: "Norris meritava di più ma ce la prendiamo". Norris: "Ci rifaremo presto"
Max Verstappen più che soddisfatto di un secondo posto tutto grinta e classedi Stefano Gatti
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Ai microfoni nell'immediato dopogara (come già via radio nel giro d'onore) Kimi Antonelli rende merito al... vincitore morale Norris, poi rivive velocemente la sua gara e promette massima concentrazione per le prossime tappe. Da parte sua il campione in carica manda giù il boccone amaro e punta a rifarsi in tempi brevi. Max Verstappen liquida con una battuta l'esito positivo del suo duello con lo stesso Norris per il secondo posto.
ANDREA KIMI ANTONELLI
"È stata una gara difficile, tutt'altro che lineare. Ho attaccato al cento per cento solo al via, poi ho cercato di gestire le gomme. Oggi è una bella vittoria però non come quelle precedenti perché oggi meritava di più Norris ma... ce la prendiamo. Non mi piace vinere così. Io oggi meritavo il secondo posto. In ogni caso il nostro timing è stato perfetto, quando Peter Bonnington (l'ingegnere di pista di Kimi, ndr) mi ha avvisato io ho cercato di rallentare per essere pronto a reagire subito alla VSC. La ruota gira, ci era andata male due volte quest'anno, stavolta è andata bene a noi. Ho dovuto avere molta pazienza dietro a Leclerc. Io avrei voluto attaccare ma la squadra mi ha chiesto di stare dietro. Gara molto positiva per noi, avevo un ottimo passo nel secondo stint con la mescola hard. Dobbiamo continuare così e spingere ancora. Gestire adesso è l'ultima cosa che voglio fare. Dobbiamo spingere gara dopo gara, poi vedremo come andrà a finire. Ci sono ancora tanti Gran Premi, tante cose possono ancora succedere. Dobbiamo stringere i denti ancora a Buku, poi abbiamo un consistente pacchetto di aggiornamenti per la Malesia, se funzioneranno potremo di nuovo distanziare la McLaren che con Norris va fortisssimo".
TOTO WOLFF (CEO Mercedes)
"Questo è uno sport meccanico, quindi calma. Oggi abbiamo fatto un piccolo passo in più verso l'obiettivo finale, ma per fare festa aspettiamo la certezza matematica. Bastano un paio di weekend storti e tutto torna in gioco. Kimi è giovane, quindi è più libero di testa, è concentrato sul suo lavoro, e questo è molto importante".
MAX VERSTAPPEN
"Il secondo posto per noi oggi è un risultato incredibile. Ho fatto un gran recupero nel finale. Come ho fatto a tenere detro Norris? Beh, qui basta stare in mezzo alla pista".
LANDO NORRIS
"È stato un weekend perfetto ma non ho vinto, quindi è tutto molto frustrante. La Virtual è iniziata quando io ero già passato. Congratulazioni a Kimi e a Max. Quanto a me, oggi sono stato sfortunato. Parlerò con il team ma è andata così. Ho cercato almeno di riprendere Max ma qui è difficilissimo superare e lui non ha commesso errori. A volte le cose vanno così, incassiamo a testa alta e ci riproviamo alla prossima occasione. Non sarà semplice, non lo è mai. Io sto lavorando bene, sto riuscendo ad estrarre il massimo dalla mia macchina ma i nostri avversari non stanno a guardare. Ieri ho fatto un giro fenomenale per la pole position e oggi siamo stati perfetti ma la fortuna non era dalla mia parte".