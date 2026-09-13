Antonelli: "Norris meritava di più ma ce la prendiamo". Norris: "Ci rifaremo presto"

"È stato un weekend perfetto ma non ho vinto, quindi è tutto molto frustrante. La Virtual è iniziata quando io ero già passato. Congratulazioni a Kimi e a Max. Quanto a me, oggi sono stato sfortunato. Parlerò con il team ma è andata così. Ho cercato almeno di riprendere Max ma qui è difficilissimo superare e lui non ha commesso errori. A volte le cose vanno così, incassiamo a testa alta e ci riproviamo alla prossima occasione. Non sarà semplice, non lo è mai. Io sto lavorando bene, sto riuscendo ad estrarre il massimo dalla mia macchina ma i nostri avversari non stanno a guardare. Ieri ho fatto un giro fenomenale per la pole position e oggi siamo stati perfetti ma la fortuna non era dalla mia parte".