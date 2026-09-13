Antonelli doma anche il Madring, beffa Virtual per Norris. Ferrari ai piedi del podio con Leclerc

Istruito dai suoi a fare così, Antonelli (al via come Norris su mescola media) si limita a seguire a lungo Charles Leclerc (hard) e prende senza colpo ferire il comando quando il ferrarista si ferma per il cambio gomme a otto giri dalla bandiera a scacchi. Ancora prima di festeggiare l'ottavo sigillo (del 2026 e della carriera), il vincitore riconosce via radio nel giro di rientro la sua fortuna con la Virtual Safety Car e la conseguente sfortuna del rivale Norris. Nella classifica generale piloti il vantaggio di Kimi sul più "diretto" dei suoi inseguitori (il compagno di squadra) assume proporzioni siderali: ottantuno punti.