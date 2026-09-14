La carica dei centouno: Ferrari, i conti sono in rosso

Sotto la lente di ingrandimento ci sono il Team Principal Frederic Vasseur e l'intera catena di comando. Non è questione di uomini ma di metodo. Serve un cambio di passo nella gestione del fine settimana di gara e in quella del sempre un po' traballante equilibrio tra i due piloti delle Rosse. Al di là della qualità della SF-26 (comunque sia una monoposto vincente), quella che si percepisce è la necessità di una svolta, se non proprio di una scossa all'intero ambiente. Il ritorno alla vittoria in tempi brevi potrà aiutare in questo senso, ma basterà?