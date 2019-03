Formula 1, Binotto: "Stagione impegnativa, ogni punto sarà prezioso"

12/03/2019

"La gara che segna l'inizio della stagione è sempre molto importante, e quella di quest'anno lo è ancora di più perché nel 2019 la Scuderia Ferrari compie 90 anni. Siamo veramente felici di poter contare su una coppia di piloti straordinari come Sebastian e Charles". Parole di Mattia Binotto , team principal della Ferrari , che così si proietta al weekend di Melbourne, primo appuntamento della stagione di Formula 1.

"Archiviati i test invernali, tutta la squadra ha voglia di scendere in pista per misurarsi con avversari che sappiamo essere molto, molto forti", ha spiegato. "Siamo alla prima di una lunga serie di tappe e il nostro compito - ha proseguito - è quello di provare a mettere in difficoltà chi l'anno scorso ha dimostrato di essere più forte".



"Sarà una stagione impegnativa, è' importante partire bene essendo consapevoli che abbiamo davanti a noi 21 appuntamenti di uguale peso. Il campionato finisce a dicembre, quindi - ha aggiunto Binotto - ogni punto può essere prezioso".