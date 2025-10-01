Ferrari, Vasseur verso il GP di Singapore: "Qualifiche decisive"

Anche Adam Nicholls, race strategy operations Ferrari, sottoscrive le parole del Team Principal: “Singapore è sempre una gara impegnativa per gli strateghi, e quest’anno l’aumento del limite di velocità in pit lane aggiunge un’ulteriore variabile che potrebbe spostare l’equilibrio tra le strategie a una o due soste. Come detto anche da Vasseur, le qualifiche sono effettivamente ancora più importanti qui rispetto ad altri circuiti, a causa della difficoltà nei sorpassi in gara. La preparazione per le qualifiche e la comprensione delle gomme Soft C5 saranno assolutamente il focus delle prove libere, ma come abbiamo visto negli anni passati ci aspettiamo che la maggior parte dei team effettui dei long run con alto carico di carburante alla fine di FP1 e FP2. Questo ci permetterà di raccogliere informazioni importanti per la gara, come il degrado delle gomme, la nostra competitività rispetto agli altri team e l’effetto del nuovo limite di velocità in pit lane. Un’altra sfida che Singapore presenta è che si tratta di una gara in notturna, ma FP1 e FP3 si svolgono più vicine al tramonto, pertanto le condizioni di quelle sessioni non sono del tutto rappresentative. Questo rende FP2 una sessione particolarmente importante per raccogliere dati sia per le qualifiche che per la gara”.