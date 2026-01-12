Al Ittifaq, il presidente Laterza rivela: "Balotelli? Tutto è nato su Transfermarkt"

Dopo l'esperienza al Genoa, Mario Balotelli ha deciso di ripartire dall'Al Ittifaq, club che milita nella seconda divisione degli Emirati Arabi. La società è controllata da Pietro Laterza, patron del Chievo Verona in Serie D. È stato proprio l'imprenditore italiano a rivelare com'è nato l'affare Super Mario: "Tutto è nato da una ricerca su Transfermarkt tra i calciatori senza contratto. Appena letto il suo nome abbiamo avviato i contatti con l’entourage. È motivato, sta bene. Ci serviva un attaccante pronto a fare gol. Per Balotelli, Dubai è il posto giusto da cui ripartire".