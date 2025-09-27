GT3, Verstappen su Ferrari domina la 4 ore del Nurburgring

Già dalle qualifiche era apparso chiaro che l'olandese avrebbe potuto dire la sua nella durissima competizione affrontata nell'Inferno verde: l'olandese della Red Bull F1 aveva infatti centrato il terzo tempo, nonostante le condizioni meteo complicate, dopo la pioggia della notte e la nebbia che ha costretto gli organizzatori a posticipare di 30 minuti il via.