Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri motori
altri motori

GT3, Verstappen su Ferrari domina la 4 ore del Nurburgring

Successo assieme a Lulham per il quattro volte campione del mondo di Formula 1

27 Set 2025 - 17:14
Max Verstappen su Ferrari 296 GT3 © Getty Images

Max Verstappen su Ferrari 296 GT3 © Getty Images

Trionfo su una Ferrari per Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 ha fatto sua, a bordo di una Rossa 296 GT3, la 4 Ore del Nurburgring, dove ha preso parte al nono round della NLS (Nurburgring Langstrecken-Serie) nella classe SP9. Verstappen ha corso insieme a Chris Lulham al volante della Ferrari numero #31preparata dalla Emil Frey Racing.

Già dalle qualifiche era apparso chiaro che l'olandese avrebbe potuto dire la sua nella durissima competizione affrontata nell'Inferno verde: l'olandese della Red Bull F1 aveva infatti centrato il terzo tempo, nonostante le condizioni meteo complicate, dopo la pioggia della notte e la nebbia che ha costretto gli organizzatori a posticipare di 30 minuti il via.

verstappen
gt3
ferrari
nurburgring

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:43
Formula SAE Italy, la XX edizione

Formula SAE Italy, la XX edizione

01:24
Bagnaia che sprint

Bagnaia che sprint

01:16
WEC, si scende in pista al Fuji

WEC, si scende in pista al Fuji

00:21
Sabato alle 13:45 ritorna Drive Up

Sabato alle 13:45 ritorna Drive Up

01:28
BMW R 12 G/S

BMW R 12 G/S

01:21
Leapmotor B05 e Concept Corsa GSE Vision Gran Turismo

Leapmotor B05 e Concept Corsa GSE Vision Gran Turismo

01:15
Suzuki al 65° Salone Nautico Internazionale di Genova

Suzuki al 65° Salone Nautico Internazionale di Genova

01:27
Czinger 21C

Czinger 21C

01:24
Viaggio nel mondo KGM

Viaggio nel mondo KGM

01:26
Cadillac, ecco Elevated Velocity Concept

Cadillac, ecco Elevated Velocity Concept

01:26
Défilé Renault the Carwalk

Défilé Renault the Carwalk

01:17
Le novità di XPENG al Salone di Monaco

Le novità di XPENG al Salone di Monaco

01:27
Una Ferrari da "record"

Una Ferrari da "record"

01:28
Yamaha Tracer 7 GT

Yamaha Tracer 7 GT

01:21
Nuova Omoda 7

Nuova Omoda 7

01:43
Formula SAE Italy, la XX edizione

Formula SAE Italy, la XX edizione

I più visti di Altri Motori

Nuova Panigale V4R: la massima espressione della tecnologia racing Ducati

WEC, si scende in pista al Fuji

WEC, si scende in pista al Fuji

Sabato alle 13:45 ritorna Drive Up

Sabato alle 13:45 ritorna Drive Up

Foilone Pegasus, un gioiello per volare... sull'acqua

24 Ore di Le Mans: Ferrari, e tre! Vince la 499P AF Corse di Kubica, Ye e Hanson

BMW R 12 G/S

BMW R 12 G/S

Notizie del giorno
Vedi tutti
Vallieres Mill
17:41
Mondiali Ciclismo: Mill oro nella gara donne elite, Longo Borghini 15.a
17:39
Teatro addio, per Milan-Napoli la Curva Sud torna a tifare: "Ripartiamo da noi"
Giorgio Chiellini
17:37
Juve, Chiellini: "Vlahovic ha un contratto fino al 2026 e non si muove"
17:37
Il Dortmund resta in scia del Bayern. Vincono Lipsia e Leverkusen
17:27
Cremonese, Nicola: "Soddisfatto della prova dei miei"