Inter, mandato a vendere per Asllani e Pavard: l'Arabia possibile destinazione

Il mercato dell'Inter, quello in entrata, ruota anche intorno alle uscite, ai milioni che il club riuscirà a intascare dalle cessioni programmate. Tra queste figurano anche quelle di Asllani e Pavard, rientrati alla base dai rispettivi prestiti ma non considerati parte dei piani di Chivu. Oggi, a tal proposito, l'agente Federico Pastorello è stato nella sede di Viale della Liberazione e ha ricevuto l'incarico di portare offerte per i due dopo il mancato riscatto da parte di Marsiglia e Besiktas. Per Asllani e Pavard, valutati 12-15 milioni, si potrebbero concretamente aprire piste straniere, con particolare attenzione al campionato saudita.