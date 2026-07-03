Portogallo-Croazia, giallo sul gol annullato a Gvardiol: Cesari spiega il segreto della "connected ball"

Graziano Cesari spiega cos'è successo al 104' di Portogallo-Croazia con l'annullamento del 2-2 di Gvardiol per fuorigioco di Pasalic dopo il tocco di Matanovic: "Passano i replay, le immagini, scattano i dubbi e si sollevano le proteste. Perché? Non c'era la certezza del tocco di Matanovic (che ha passato la palla a Pasalic poi autore dell'assist per il difensore del City, ndr), servono prove chiare. Ed ecco che interviene l'ennesima super tecnologia applicata al calcio, la connected ball: un sensore nel pallone che con assoluta precisione rileva il tocco o meno, è ancora più precisa delle altre tecnologie dello stadio come il Var e le 16 telecamere. Insomma sempre più apparati, scienza applicata e ingegneria in questo Mondiale 2026".