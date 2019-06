Ferrari, presentata istanza di revisione per la penalità a Vettel

17/06/2019

Alla fine la Ferrari ha deciso di andare fino in fondo: dopo la penalità inflitta a Sebastian Vettel nel Gp del Canada, la scuderia di Maranello aveva rinunciato a fare appello ma ora ha presentato istanza di revisione per tentare di cambiare le regole. Il pilota della Rossa era stato penalizzato di cinque secondi per aver chiuso a muretto Hamilton dopo un'uscita di pista, cinque secondi che gli sono costati la vittoria.