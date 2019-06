Ferrari, per l'appello c'è tempo fino alle 22

13/06/2019

In casa Ferrari si sta valutando ancora se presentare o meno l'appello per i 5 secondi di penalità inflitti a Sebastian Vettel nel GP del Canada. Il termine per presentare il ricorso è fissato per le 22 di questa sera e a Maranello stanno raccogliendo tutti gli elementi, telemetria compresa. Difficilissimo vincere il ricorso contro i commissari, per questo motivo l'altra via percorribile sarebbe quella di fare ricorso al Tas di Losanna per regalare al tedesco la vittoria della gara di Montreal, ora nelle mani di Hamilton.