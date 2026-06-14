Ferrari, finalmente Sir Lewis! La prima vittoria di Hamilton in Rosso è da leggenda

Lewis Hamilton vince a Barcellona un anno dopo il suo approdo in Rosso e si lascia andare all'emozione: "Guardavo la Ferrari vincere quando ero piccolo in tv, mi domandavo cosa significasse vincere con questa macchina. Tutto fantastico, spero sia la prima di tante vittorie" ha detto il fenomeno inglese, al 31esimo Gran Premio in Ferrari. Per lui è la vittoria numero 106 di una carriera mitica. Ha aggiunto poi: "Grazie tutti. Mi avete aiutato tantissimo a realizzare questo sogno, non so come ringraziarvi. Ai fan, grazie per avermi ricordato chi sono. Non ce l'avrei fatta senza di voi! Vogliamo continuare così e regalare altre vittorie al team, non abbiamo mai mollato. Un grazie a Fred (Vasseur, ndr) che mi ha voluto qui l'anno scorso. Forza Ferrari!"