F1

Ferrari, finalmente Sir Lewis! La prima vittoria di Hamilton in Rosso è da leggenda

Il pilota inglese regala un successo spettacolare a Maranello, fatto di talento costanza e abilità

14 Giu 2026 - 17:03
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Lewis Hamilton vince a Barcellona un anno dopo il suo approdo in Rosso e si lascia andare all'emozione: "Guardavo la Ferrari vincere quando ero piccolo in tv, mi domandavo cosa significasse vincere con questa macchina. Tutto fantastico, spero sia la prima di tante vittorie" ha detto il fenomeno inglese, al 31esimo Gran Premio in Ferrari. Per lui è la vittoria numero 106 di una carriera mitica. Ha aggiunto poi: "Grazie tutti. Mi avete aiutato tantissimo a realizzare questo sogno, non so come ringraziarvi. Ai fan, grazie per avermi ricordato chi sono. Non ce l'avrei fatta senza di voi! Vogliamo continuare così e regalare altre vittorie al team, non abbiamo mai mollato. Un grazie a Fred (Vasseur, ndr) che mi ha voluto qui l'anno scorso. Forza Ferrari!"

Ha aggiunto poi: "Con il lavoro abbiamo ritrovato il feeling, devo ringraziare chi ha lavorato dietro le quinte credendo e avendo fiducia nelle decisioni, abbiamo iniziato questo viaggio insieme. Adoro quello che faccio, non c'è emozione più bella. Lotta per il campionato? Ci prendiamo questo risultato, la Mercedes è ancora molto veloce, dobbiamo migliorare, non è finita qui di sicuro", ha concluso.

Formula 1, GP di Barcellona: le foto della gara

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