Lazio, ritiro ad alta tensione: Gattuso caccia Taylor dall'allenamento, la ricostruzione

Tutto sarebbe nato, riporta Laziosiamonoi, da un colpo subito dal centrocampista nel corso di una partitella e da un richiamo dell'ex ct della Nazionale. Le due cose non sarebbero piaciute a Taylor che avrebbe manifestato il suo disappunto a Gattuso senza gesti evidenti. La cosa, a sua volta, non è stata gradita dal neo tecnico che, dopo esserci avvicinato all'olandese con toni duri (lo si vede anche alzare un braccio), ha spedito il classe 2002 fuori dal campo. Il tutto dopo aver sospeso l'allenamento in corso. Nelle immagini alla fine si vede Taylor lasciare la seduta a testa bassa per dirigersi negli spogliatoi.