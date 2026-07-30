ALTA TENSIONE

Lazio, ritiro ad alta tensione: Gattuso caccia Taylor dall'allenamento, la ricostruzione

Il tecnico biancoceleste non ha gradito l'atteggiamento del centrocampista, spedito negli spogliatoi

30 Lug 2026 - 13:29
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Clima teso in casa Lazio. Nell'allenamento andato in scena nella mattinata di giovedì a Formello infatti, si sono vissuti attimi di tensione: protagonisti Gennaro Gattuso e Kenneth Taylor, quest'ultimo spedito negli spogliatoi dal tecnico dopo il battibecco.

Tutto sarebbe nato, riporta Laziosiamonoi, da un colpo subito dal centrocampista nel corso di una partitella e da un richiamo dell'ex ct della Nazionale. Le due cose non sarebbero piaciute a Taylor che avrebbe manifestato il suo disappunto a Gattuso senza gesti evidenti. La cosa, a sua volta, non è stata gradita dal neo tecnico che, dopo esserci avvicinato all'olandese con toni duri (lo si vede anche alzare un braccio), ha spedito il classe 2002 fuori dal campo. Il tutto dopo aver sospeso l'allenamento in corso. Nelle immagini alla fine si vede Taylor lasciare la seduta a testa bassa per dirigersi negli spogliatoi.  

Lazio, la rabbia di Gattuso: sospende l'allenamento e spedisce fuori Taylor

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