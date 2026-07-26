Norris vince in Ungheria: "Macchina bellissima da guidare". Antonelli terzo, ma sorride: "Non pensavo di essere primo alla pausa"

Gara di personalità anche per Max Verstappen, subito dietro al pilota inglese della McLaren: "Oggi non mi aspettavo di salire sul podio. Ho fatto una partenza discreta e sono riuscito a fare il sorpasso dopo la sosta, poi ho cercato di sopravvivere. Abbiamo lavorato duramente per questo, cercando di prendere le giuste decisioni strategiche. Sono molto contento - ha proseguito - ho visto un'opportunità su Hamilton "e mi sono buttato. Era tutto sotto controllo".