FORMULA 1

Norris vince in Ungheria: "Macchina bellissima da guidare". Antonelli terzo, ma sorride: "Non pensavo di essere primo alla pausa"

Le parole di Norris, Verstappen e Antonelli dopo il GP d'Ungheria

26 Lug 2026 - 17:29
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Lando Norris vince il Gran Premio d'Ungheria e mette la prima firma su questo Mondiale dopo una gara molto combattuta: "Oggi avevo una bellissima macchina da guidare, mi sono sentito in fiducia, è stata una grande gara. Sono felice di essere tornato - ha proseguito - voglio credere che possiamo continuare così. Ci saranno dei momenti in cui soffriremo di più, ma sappiamo che possiamo aggiungere altre gare".

Gara di personalità anche per Max Verstappen, subito dietro al pilota inglese della McLaren: "Oggi non mi aspettavo di salire sul podio. Ho fatto una partenza discreta e sono riuscito a fare il sorpasso dopo la sosta, poi ho cercato di sopravvivere. Abbiamo lavorato duramente per questo, cercando di prendere le giuste decisioni strategiche. Sono molto contento - ha proseguito - ho visto un'opportunità su Hamilton "e mi sono buttato. Era tutto sotto controllo".

Gradino più basso del podio per Kimi Antonelli, che conserva, però, il primato in classifica piloti in vista della pausa: "Senza dubbio una gara difficile con i sorpassi non semplici. Pensavamo di provare la strategia ad una sosta ma la gomma era troppo al limite. Mi sono fermato, poi c'è stata la VSC ma per fortuna nonostante le Ferrari si fossero fermate sono stato in grado di tenerle dietro. Non mi sarei assolutamente mai immaginato di arrivare alla pausa estiva con una situazione simile di classifica. Sono molto contento, oggi ho limitato i danni ma non dovrò mai smettere di spingere nella seconda parte di stagione".

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