FORMULA 1

Formula1, Vasseur deluso: "La scommessa non ha pagato: non è un buon risultato"

Il Team Principal della Ferrari: "La penalità di Hamilton? Netta"

26 Lug 2026 - 18:27
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Termina con un quarto e un quinto posto il Gran Premio di Ungheria 2026 della Ferrari. Un risultato indubbiamente deludente, visti i favori del pronostico e il venerdì incoraggiante vissuto da entrambi i piloti della rossa. Un boccone amaro da digerire per il Team Principal Frederic Vasseur che ha cercato di mantenere la lucidità commentando la gara: "Non è un buon risultato. Quando fai un uno-due venerdì ti aspetti molto di più. E' stata una gara troppo caotica, soprattutto in partenza. Poi la penalità a Lewis (Hamilton, ndr), il pit-stop non è stato magico. Il passo non è stato magico tra uno stint e l'altro. Gara difficile da interpretare per tutti, Verstappen ha fatto 37 giri con le soft. Ma è andata come è andata, dobbiamo limitare gli errori d oggi non lo abbiamo fatto".

Un'analisi delle strategie: "Quando siamo andati ai box sembrava troppo ambizioso andare fino in fondo con quelle gomme. La realtà è stata diversa. Non abbiamo avuto l'opportunità di fare degli stint lunghi con le tre mescole. Oggi la nostra scommessa non ha pagato. Credo che la strategia di partire con le gomme soft era buona. Probabilmente la strategia migliore era fare soft soft hard".

Un passaggio sulla penalità inflitta a Hamilton: "Oggi la penalità era netta. Eravamo 8.6 oltre la linea. Non è un'infrazione enorme ma è oltre il limite". Il team principal ha poi approfondito: "Abbiamo fatto una doppietta ma non nella giornata buona. Abbiamo commesso troppi errori e abbiamo fatto troppe scelte sbagliate. Tutto è andato nella direzione sbagliata. Tutti usano l'energia nel rettilineo, lì non si poteva passare. Il passo era discreto, nel primo stint eravamo più veloci di Verstappen e Piastri".

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