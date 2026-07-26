Formula1, Vasseur deluso: "La scommessa non ha pagato: non è un buon risultato"

Termina con un quarto e un quinto posto il Gran Premio di Ungheria 2026 della Ferrari. Un risultato indubbiamente deludente, visti i favori del pronostico e il venerdì incoraggiante vissuto da entrambi i piloti della rossa. Un boccone amaro da digerire per il Team Principal Frederic Vasseur che ha cercato di mantenere la lucidità commentando la gara: "Non è un buon risultato. Quando fai un uno-due venerdì ti aspetti molto di più. E' stata una gara troppo caotica, soprattutto in partenza. Poi la penalità a Lewis (Hamilton, ndr), il pit-stop non è stato magico. Il passo non è stato magico tra uno stint e l'altro. Gara difficile da interpretare per tutti, Verstappen ha fatto 37 giri con le soft. Ma è andata come è andata, dobbiamo limitare gli errori d oggi non lo abbiamo fatto".