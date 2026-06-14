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F1, capolavoro Hamilton! Vince a Barcellona davanti a Russell e Norris

Il britannico e la Ferrari tornano al successo dopo oltre un anno, ritiri per Antonelli e Leclerc

14 Giu 2026 - 16:43
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Lewis Hamilton conquista la prima vittoria in carriera in Ferrari! Nel Gran Premio di Formula 1 di Barcellona-Catalogna il britannico centra il successo numero 106 della sua carriera e riporta la rossa di Maranello sul gradino più alto del podio. Secondo posto per la Mercedes di George Russell, terzo Lando Norris. Si ritirano quasi in contemporanea clamorosamente a tre giri dal termine sia Andrea Kimi Antonelli che Charles Leclerc.  

La prima volta non si scorda mai: Lewis Hamilton vince il Gp di Barcellona-Catalogna in F1 e riapre anche clamorosamente il Mondiale piloti. Allo spegnimento dei semafori tutto fila abbastanza liscio: Russell tiene la posizione su Hamilton, mentre Antonelli è insidiato da Norris. Charles Leclerc recupera subito tre posizioni, mentre Hadjar naufraga nelle retrovie. Russell trova subito un grande ritmo, mentre Lewis soffre con la mescola più morbida. È proprio il britannico della Ferrari a rompere gli indugi delle soste al giro 12, con Russell che risponde al passaggio dopo e via via tutti gli altri. La situazione resta più o meno invariata fino al giro 28, quando riparte il valzer ai box: ancora Hamilton il primo a fermarsi, ma stavolta le due frecce d’argento restano fuori. Antonelli si avvicina clamorosamente a Russell, facendo partire un duello che favorisce l’avvicinamento di Hamilton e Norris. 

Al giro 37 fanno pit-stop in successione anche le due Mercedes, che arrivano quindi a differenziare definitivamente la strategia. Hamilton resta leader del Gran Premio (con una sosta in più da fare), ma al giro 41 Fernando Alonso causa una Virtual Safety Car. Hamilton sfrutta il momento e fa la sua sosta, per ripartire davanti a tutti dopo aver sprecato meno tempo ai box. Lewis entra in modalità “Hammer Time” negli ultimi 20 giri, arrivando a guadagnare un secondo a giro su Russell e Antonelli. Negli ultimi quattro giri succede di tutto, Antonelli sorpassa Russell ma poi la sua Mercedes si ferma clamorosamente. Destino analogo anche per Leclerc (sesto dietro a Verstappen per tutta la gara), che è vittima di un problema allo sterzo ed è costretto al ritiro. Gli ultimi passaggi sono tutti rallentati dalla Virtual Safety Car causata da Antonelli, mentre Hamilton può festeggiare il ritorno alla vittoria e anche a riaprire un Mondiale apparentemente chiuso. Quarto posto per Verstappen, davanti a Piastri e Hadjar. A chiudere la top ten Gasly, Colapinto, Lawson e Lindblad. 

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