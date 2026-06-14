F1, capolavoro Hamilton! Vince a Barcellona davanti a Russell e Norris

Al giro 37 fanno pit-stop in successione anche le due Mercedes, che arrivano quindi a differenziare definitivamente la strategia. Hamilton resta leader del Gran Premio (con una sosta in più da fare), ma al giro 41 Fernando Alonso causa una Virtual Safety Car. Hamilton sfrutta il momento e fa la sua sosta, per ripartire davanti a tutti dopo aver sprecato meno tempo ai box. Lewis entra in modalità “Hammer Time” negli ultimi 20 giri, arrivando a guadagnare un secondo a giro su Russell e Antonelli. Negli ultimi quattro giri succede di tutto, Antonelli sorpassa Russell ma poi la sua Mercedes si ferma clamorosamente. Destino analogo anche per Leclerc (sesto dietro a Verstappen per tutta la gara), che è vittima di un problema allo sterzo ed è costretto al ritiro. Gli ultimi passaggi sono tutti rallentati dalla Virtual Safety Car causata da Antonelli, mentre Hamilton può festeggiare il ritorno alla vittoria e anche a riaprire un Mondiale apparentemente chiuso. Quarto posto per Verstappen, davanti a Piastri e Hadjar. A chiudere la top ten Gasly, Colapinto, Lawson e Lindblad.