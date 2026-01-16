Racing Bulls punta sui giovani. Lawson e Lindblad: "Pronti a dare tutto"

© Getty Images
La livrea della VCB03 rende omaggio alla partnership con Forddi Stefano Gatti
Livrea bianca ispirata alla continuità ma con un significativo tocco di blu Ford per la VCARB03, la monoposto che VISA Cash App Racing Bulls ha presentato alla Michigan Central Station di Detroit come... sottoclou del lancio Red Bull. Affidata al confermato neozelandese Liam Lawson e alla new entry inglese Arvin Lindblad (unico rookie del Mondiale 2026), la monoposto monta come la sorella maggiore la power unit Ford. Fin dai primi test di fine mese a Barcellona l'obiettivo del team è quello di fare un salto di qualità, migliorando il sesto posto tra i Costruttori ma a ben quarantacinque punti dalla Williams che ha chiuso la top five alle saplle di McLaren, Mercedes, Red Bull e Ferrari.
Arvid Lindblad
"Questo momento è sinceramente surreale. Entrare in Formula 1 nel contesto di un evento come questo è qualcosa che non dimenticherò mai. La visione della squadra, la nuova power unit Ford Powertrains e la fiducia che il team ha mostrato nei miei confronti significano molto per me. Sono pronto ad imparare, a lavorare e a dare tutto al via di questo nuovo capitolo. Farò parlare i miei risultati in pista".
Liam Lawson
"Presentare la nuova livrea qui a Detroit rende questo momento ancora più speciale. La storia dell'innovazione in questo luogo riflette davvero ciò che questo il nostro team sta costruendo per il futuro. La partnership tra Ford e Red Bull, l'energia intorno al team e l'ambizione per ciò che ci aspetta rendono questo un momento incredibilmente entusiasmante. Sono più motivato che mai ad andare avanti, per contribuire a trasformare questa visione in risultati in pista."
Peter Bayer (CEO Racing Bulls)
"Questo lancio cattura l'evoluzione di Visa Cash App Racing Bulls sia come marchio che come team da corsa: dal dato di fatto che Detroit rappresenta la nostra partnership con Ford, ai creatori, tifosi e comunità che abbiamo portato in questo lancio, tutto riflette la nostra ambizione di mettere la cultura al primo posto. Vogliamo connetterci con la prossima generazione in un modo autentico, audace e inclusivo, e questo momento segna la continuazione di ciò che facciamo sia in pista che fuori."
Alan Permane (Team Principal Racing Bulls)
"Il 2026 rappresenta uno dei più grandi cambiamenti tecnici che la Formula 1 abbia mai visto e collaborare con Ford fin dall'inizio di questo percorso è estremamente significativo per noi. Il progetto Red Bull Ford Powertrains unisce ingegneria, innovazione e DNA delle corse di livello mondiale, e ci pone in una posizione forte all'inizio di una nuova per il nostro sport. Abbiamo lavorato a stretto contatto e siamo orgogliosi di ciò che la famiglia Red Bull ha sviluppato. È qualcosa che siamo entusiasti di avere in vista dei test delle prossime settimane."