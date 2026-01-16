Racing Bulls punta sui giovani. Lawson e Lindblad: "Pronti a dare tutto"

"Il 2026 rappresenta uno dei più grandi cambiamenti tecnici che la Formula 1 abbia mai visto e collaborare con Ford fin dall'inizio di questo percorso è estremamente significativo per noi. Il progetto Red Bull Ford Powertrains unisce ingegneria, innovazione e DNA delle corse di livello mondiale, e ci pone in una posizione forte all'inizio di una nuova per il nostro sport. Abbiamo lavorato a stretto contatto e siamo orgogliosi di ciò che la famiglia Red Bull ha sviluppato. È qualcosa che siamo entusiasti di avere in vista dei test delle prossime settimane."