Look retrò per la Red Bull RB22. Verstappen: "Quanti ricordi, motivazione molto alta"

La livrea della nuova nata in casa RB si ispira alla storia del team nel Mondialedi Stefano Gatti
Oracle Red Bull Racing ha presentato la propria RB22, la prima spinta dalla power unit marchiata Ford, nel corso di un evento che ha avuto luogo nello scenografico contesto della Michigan Central Station di Detroit (la casa della Ford stessa) negli Stati Uniti. La livrea della monoposto affidata al quattro volte campione del mondo Max Verstappen e alla new entry Isack Hadjar ("promosso" dal team B Racing Bulls) è ispirata ai primi anni del team in Formula 1 e si contraddistingue per la verniciatura, che torna quella lucida del passato appunto, per il logo Red Bull contornato di bianco e per l'adozione di una nuova tonalità di blu. Come sempre in queste occasioni, il lancio ha avuto finalità cosmetiche e le dichiarazioni di piloti e management sono state quelle di prammatica, in buona sostanza limitate al look della monoposto. I segreti della nuova RB22 restano ben celati sotto la "carrozzeria" e la versione definitiva della monoposto - quella destinata al Gran Premio d'Australia, scenderà in pista solo nell'ultima sessione di test precampionato da mercoledì 18 a venerdì 20 febbraio in Bahrain.
Max Verstappen: "Adoro la nuova livrea e penso che si distinguerà in pista quest'anno. La tonalità lucida è bella, ha un aspetto più retrò:il colore è davvero audace, mi piace molto. Sono rimasto davvero colpito e sorpreso da questo cambiamento. L'intero look mi riporta alla mente tanti bei ricordi di quando stavo appena iniziando in Formula Uno e tutto era così nuovo. Sono entusiasta di guidare una macchina dall'aspetto completamente diverso. Non sono sicuro che i meccanici saranno contenti del tempo che ci vorrà per mantenerla pulita! Sarà però molto elegante e bella da vedere in azione. Ovviamente è tutto ancora un po'... sconosciuto. I cambiamenti sono stati importanti, sia per quanto riguarda la power unit che la macchina. Noi piloti avremo bisogno di un po' di tempo per adattarci. Ecco perché sarà molto importante girare tanto nei test, così da poter ottimizzare tutto al meglio. La motivazione è molto alta. Tutti sono pronti e molto entusiasti di iniziare questo nuovo capitolo, e anch'io."
Isack Hadjar
"Per me è tutto un po' irreale al momento. Ho sempre sognato di guidare per questa squadra, fin da bambino guardando la TV. Ho visto Seabstian Vettel vincere tutti i suoi titoli con Red Bull e ora finalmente faccio parte di questa grande squadra. Questa è la mia famiglia da un paio d'anni ormai, quindi non è del tutto nuovo per me. È una fortuna non dover incontrare tutti la prima volta: ci sono volti familiari, anche tra i meccanici. Ho iniziato a lavorare abbastanza presto nella stagione per assicurarmi di essere completamente adattato e... nel ritmo. Spero di vincere almeno un Gran Premio".
Laurent Mekies (CEO e Team Principal)
"Vedere la nuova livrea per la prima volta è uno di quei momenti speciali, inizia a farti sentire entusiasta per la nuova stagione. Saremo spettacolari in pista! Questa è una nuova e significativa era per lo sport nel suo complesso e per noi come squadra. Volevamo che la nostra livrea riflettesse questo concetto, rendendo al tempo stesso un omaggio alle nostre origini. Questa livrea è pensata per celebrare lo spirito dei nostri primi giorni. Nell'anno in cui Red Bull Racing monta per la prima volta una power unit Red Bull Ford Powertrains, mi è sembrato giusto riflettere parte della nostra storia nella livrea."