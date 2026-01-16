Look retrò per la Red Bull RB22. Verstappen: "Quanti ricordi, motivazione molto alta"

Max Verstappen: "Adoro la nuova livrea e penso che si distinguerà in pista quest'anno. La tonalità lucida è bella, ha un aspetto più retrò:il colore è davvero audace, mi piace molto. Sono rimasto davvero colpito e sorpreso da questo cambiamento. L'intero look mi riporta alla mente tanti bei ricordi di quando stavo appena iniziando in Formula Uno e tutto era così nuovo. Sono entusiasta di guidare una macchina dall'aspetto completamente diverso. Non sono sicuro che i meccanici saranno contenti del tempo che ci vorrà per mantenerla pulita! Sarà però molto elegante e bella da vedere in azione. Ovviamente è tutto ancora un po'... sconosciuto. I cambiamenti sono stati importanti, sia per quanto riguarda la power unit che la macchina. Noi piloti avremo bisogno di un po' di tempo per adattarci. Ecco perché sarà molto importante girare tanto nei test, così da poter ottimizzare tutto al meglio. La motivazione è molto alta. Tutti sono pronti e molto entusiasti di iniziare questo nuovo capitolo, e anch'io."