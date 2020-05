F1, ufficiale: Sainz Jr alla Ferrari dal 2021

FoRMULA 1

Adesso è ufficiale: Carlos Sainz junior correrà con la Ferrari a partire dalla prossima stagione al posto di Vettel. La scuderia di Maranello, infatti, ha annunciato l'ingaggio del giovane pilota spagnolo per le stagioni 2021 e 2022 al fianco di Leclerc.

Nato a Madrid il 1° settembre 1994, Carlos ha già accumulato una significativa esperienza nel campionato del mondo di Formula 1, in cui ha disputato 102 Gran Premi nell'arco di cinque stagioni, ottenendo quale miglior piazzamento il sesto posto nella classifica Piloti nel 2019, anno in cui è anche salito per la prima volta sul podio, in occasione del Gran Premio del Brasile.