F1, Leclerc scettico: "A Singapore vivremo un weekend difficile"

GP SINGAPORE

Il monegasco, reduce dal quarto posto a Monza, non è convinto di poter lottare per il podio. Gli fa eco Sainz: "Mi trovo sempre meglio con la Ferrari, ma qui sarà dura"

© Getty Images 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo il podio di Sainz a Monza, le Ferrari sono attese dal weekend del Gp di Singapore, che non lascia ottimisti i piloti. Leclerc ne è certo: "A Singapore vivremo un weekend difficile, non sarà facile ripetersi. Red Bull più vicina alle altre scuderie? Non ci credo molto". Gli fa eco lo spagnolo: "Nelle piste con più carico abbiamo trovato tante difficoltà, non sarà come a Monza. Ma mi trovo sempre meglio con la Ferrari, di gara in gara".

Le Ferrari sono reduci dal podio casalingo a Monza, col terzo posto di Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc dopo un'agguerrita battaglia tra compagni di squadra, ma le sensazioni nei giorni che precedono il weekend del Gp di Singapore non sono positive. Lo conferma anche Carlos Sainz, che si esprime così nella conferenza stampa del giovedì: "Non sarà come a Monza. Nelle piste con più carico abbiamo trovato tante difficoltà, qui sarà così e in più ci sono tante curve con apici molto acuti e ripartenze improvvise a bassa velocità. Sono condizioni che si addicono meno alla nostra vettura, in più il caldo potrebbe sfavorirci. Ma la lotta è aperta, cambierà tanto di gara in gara".

© Getty Images

Singapore è una pista ad alto carico, condizione su cui la Ferrari ha faticato, cercando di ovviare e trovare nuove soluzioni nelle libere del Gp d'Olanda a Zandvoort. Sainz commenta così lo sviluppo delle Rosse: "In quelle prove abbiamo capito tanto e abbiamo analizzato delle fluttuazioni molto interessanti nelle prestazioni della macchina. In alcuni casi quello che abbiamo visto non ci è piaciuto, è anche per questo motivo che stiamo cambiando pacchetto di gara in gara. Speriamo di poter trovare una soluzione di continuità, ma il problema è molto più ampio e va oltre l'alettone posteriore". In chiusura, si torna a parlare del weekend di Monza, definito il migliore della sua esperienza in Ferrari dallo spagnolo: "Divento più forte di gara in gara? Non ne sono certo. Mi sono sentito bene nelle ultime gare con la macchina e questo fa la differenza. Stiamo iniziando a comprenderla molto meglio, a capirne il funzionamento, e stiamo ottenendo dei risultati. L'obiettivo stagionale era di fare buoni risultati e migliorare di weekend in weekend, fino ad arrivare a lottare sempre per il podio. A Monza ci siamo riusciti, ora servirà proseguire su quella strada".

Gli fa eco Charles Leclerc, che conferma lo scetticismo del collega riguardo al weekend di Singapore: "Mi aspetto che vivremo un weekend molto difficile qui, potremmo soffrire rispetto alla concorrenza. Sappiamo di essere bravi su piste come Monza, ma non dovremmo aspettarci la stessa cosa qui". Max Verstappen ha dichiarato che le Red Bull non saranno competitive come altrove, ma il monegasco è scettico: "Mi piace leggere queste parole da parte sua, ma non ci credo molto. Saranno comunque i più veloci a Singapore, soprattutto in gara. Magari ci avvicineremo in qualifica, ma non è così scontato". Si torna, infine, sulla battaglia tra compagni di squadra per il podio del Gp d'Italia, che ha visto Carlos Sainz chiudere terzo: "La lotta è stata sicuramente molto divertente. Ne abbiamo parlato dopo, ma non ci siamo detti niente di speciale. Sono momenti che fanno parte delle corse e mi ricordano perchè amo questo sport. Ho avuto molte di queste battaglie con Max, nei kart e in F1. Queste sfide e questi duelli rendono la Formula 1 così bella ed entusiasmante".