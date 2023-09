Singapore: il "cittadino" Perez punta al tris 2023, Verstappen prepara il dispetto

FORMULA 1

Pronostico più aperto del solito per la vittoria del quindicesimo appuntamento del calendario

© Getty Images Se c'è un Gran Premio nel quale l'attuale imbattibilità di Max Verstappen può essere in qualche modo a rischio... beh quello di Singapore è un candidato molto "credibile". Scorrendo a ritroso il calendario si scopre che gli unici due GP sfuggiti a Max sono quelli cittadini di Baku e di Jeddah, ma anche che ad imporsi tanto in Azerbaijan quanto in Arabia Saudita (round 4 e 2 del Mondiale) è stato il suo compagno di squadra Sergio Perez. Sul circuito di Marina Bay oltretutto il messicano festeggia il suo 250esimo GP iridato: un traguardo di tutto rispetto che però - statene certi - il suo capitano - è tutt'altro che intenzionato a premiare con un non belligerante "prego s'accomodi" nel quindicesimo appuntamento iridato. anche perché - dopo sei tentativi - la coppa del vincitore a Singapore è una delle pochissime a brillare per la sua assenza nella bacheca di Verstappen.

© Getty Images

A rafforzare la candidatura di "Checo" è anche la vittoria (per certo versi... controversa) dello scorso anno. Curiosamente, cinque delle sei vittorie del messicano sono ambientati nei circuiti cittadini di Baku (due volte), Montecarlo, Marina Bay e la Corniche saudita. Fa eccezione solo il suo primo successo in Bahrain nel GP-bis sull'anello esterno del circuito di Sakhir con la Racing Point-Mercedes.

Perez intanto rafforza la sua undicesima posizione all-time in termini di partecipazioni e si prepara a sfondare nella top ten ed a farlo - entro l'anno - ai danni di due piloti italiani: nell'ordine Jarno Trulli e Riccardo Patrese. Il nostro (nel senso di Perez) aggancerà verosimilmente l'abruzzese nel GP del Qatar in programma domenica 8 ottobre (Trulli ha chiuso la sua carriera a quota 252) e farà lo stesso con il padovano - a lungo recordman di questa particolare classifica con 256 partecipazioni - in occasione del penultimo atto stagionale: il Gran Premio di Las Vegas che fa il suo ritorno nel Mondiale (e il suo esordio nella nuova versione) nel fine settimana centrale di novembre, a quarantuno anni di distanza dalla sua seconda e ultima edizione (si corse nel 1981 e nel 1982) nel circuito-gimkana allestito nel gigantesco parcheggio del Caesar's Palace Hotel.

Stavolta la location sarà ben più glamour e scintillante e il format cittadino corrobora le ambizioni di Perez. Al quale poi toccherà... inoltrarsi nel Mondiale 2024 per attaccare le 269 presenze di Felipe Massa, ultima possibile vittima di Checo, visto che Sebastian Vettel ha chiuso la sua carriera a quota 299 GP disputati. Ma questa è tutta un'altra storia e chissà cosa ne pensano nella cabina di regia Red Bull...