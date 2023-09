F1, Ricciardo salta anche il GP di Singapore

ALPHATAURI

L'australiano resta out per l'infortunio al polso di Zandvoort, Lawson confermato al suo posto

© Getty Images Si prolunga l'assenza di Daniel Ricciardo dal circus della F1. Ritornato nel paddock durante il GP d'Ungheria dopo l'esonero di Nyck De Vries da parte dell'AlphaTauri, l'australiano si è infortunato alla mano durante le prove del GP d'Olanda a Zandvoort alla fine di agosto. Operato per una frattura, ha dovuto rinunciare anche al GP d'Italia a Monza e sarà di nuovo fuori questa settimana a Singapore. L'AlphaTauri ha precisato, però, che Ricciardo sarà presente nel box della scuderia, anche se non è stata comunicata alcuna data per il suo ritorno in pista.

Vedi anche Formula 1 F1, Vasseur: "A Singapore confidiamo che Leclerc e Sainz facciano la differenza" Tredicesimo a Zandvoort poi undicesimo a Monza, Liam Lawson continuerà quindi il suo ruolo ad interim e avrà una nuova occasione per mettersi in mostra dopo un esordio piuttosto interessante. "L'anno scorso ero a Singapore come pilota di riserva - ha ricordato il 21enne neozelandese - . Quando ero bambino, questo era il mio circuito preferito. Penso che sia perché era una gara notturna ed era davvero fantastica. Giocavo sempre ai giochi di Formula 1. Mio padre mi aveva promesso ogni anno di portarmi al Gran Premio di Singapore, ma non ci andavamo mai. Ma verrà al GP questo fine settimana, quindi alla fine sarò io a portarlo lì".