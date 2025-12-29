Musetti: "Duro lavoro fisico per colamre gap con Sinner e Alcaraz"

"Contro Jannik (l'anno scorso, ndr) ho giocato una volta sola, agli US Open, ed è stata una sconfitta molto dura perché non ho potuto affatto esprimermi. Ero ben al di sotto del suo livello". Così Lorenzo Musetti, nel corso di un'intervista rilasciata su Youtube a Gill Gross. Diverse invece le sensazioni maturate dal n.6 del mondo quando viene richiesto un parere sul confronto con Carlos Alcaraz: "Contro di lui penso di aver giocato un buon tennis, soprattutto sulla terra battuta, e alcune volte mi sono anche ritrovato in vantaggio come a Montecarlo o al Roland Garros - ha sottolineato il toscano come riporta Supertennis - Per mantenere questo livello finivo sempre col farmi male", ha poi concluso Musetti che negli scontri diretti contro l'attuale n.1 del mondo è in svantaggio 7-1. "Per raggiungerli devo lavorare molto duramente dal punto di vista fisico, cosa che sto facendo, ho bisogno di più tempo per preparami - ha ancora dichiarato l'azzurro nl corso della sua chiacchierata - Ho un nuovo coach nel mio team Jose Perlas, che potrà portare più esperienza e consigli e stiamo lavorando duramente per partire bene fin dall'Australia".