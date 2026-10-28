Sci CdM, slalomiste azzurre in allenamento Val Senales

28 Ott 2026 - 11:25
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Sarà un fine ottobre di allenamento in Val Senales per le slalomiste azzurre di Coppa del Mondo, convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi per tre giorni di lavoro sulle nevi altoatesine da oggi, mercoledì 28 ottobre, al 30 ottobre. Proprio lo slalom sarà protagonista delle prossime due tappe di Coppa del Mondo, tra la finlandese Levi (14 novembre) e l'austriaca Gurgl, il sabato successivo, 21 novembre: il gruppo azzurro in Val Senales sarà composto dalle otto atlete Anna Trocker, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Emilia Mondinelli, Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia e Giulia Valleriani. Con loro, l'allenatore responsabile Luca Agazzi ed i tecnici Daniele Simoncelli, Stella Francescato, Pietro Taricco, Pietro Fontana, Edoardo Papotti e Federico Rauco.

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