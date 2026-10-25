F1 Austin, Kimi Antonelli pronto a scrivere la storia: primo match point per il Mondiale

A Kimi non basterebbe vincere la gara: in più Russell non dovrebbe prendere più di due punti (e quindi piazzarsi al massimo nono) e Hamilton non andare oltre la quinta posizione. C'è poi tutta la questione relativa agli ultimi due GP in calendario: se Qatar e Abu Dhabi saltassero e non fossero sostituiti da altri appuntamenti, con 50 punti in palio in meno ovviamente i calcoli cambierebbero e per Antonelli il titolo sarebbe molto più vicino.