La frecciata di Wolff: "Per altri team Antonelli non meritava la F1"

Ancora pochi giorni, poche ore, e poi anche l'Italia potrà festeggiare un suo pilota campione del mondo di F1. Salvo clamorosi colpi di scena, Andrea Kimi Antonelli scriverà una pagina di storia domenica in Messico. Nonostante la scaramanzia del pilota bolognese, tutto è pronto per la festa e anche Toto Wolff, uno solitamente molto abbottonato, si lascia andare. Un'impresa in cui la Mercedes ha creduto, e investito, fin da quando AKA12 era un bambino. "Orgoglioso? Moltissimo. Però non è merito mio, ma di tutta la squadra e del nostro reparto giovanile che lo ha scoperto quando aveva undici anni e poi lo ha seguito in tutto il suo percorso di crescita e affermazione. Ho letto un’intervista a Piero Ferrari in cui diceva che il suo talento gli ricorda Niki Lauda e penso che la gente pensi al fatto che questo talento, quello che vediamo, è il risultato di molti anni di sviluppo, molti anni di sacrifici, di integrazione nella squadra, di collaborazione con gli ingegneri, di dieci o più milioni di euro spesi per lo sviluppo della sua carriera, delle sue capacità e del suo carattere e dell’impegno che ci ha messo, insieme al lavoro enorme che hanno fatto i suoi genitori. E non è semplicemente una cosa capitata così, dal niente", ha detto il team principal austriaco alla Gazzetta.