Secondo intervento alle gambe per Zambrotta: operazione riuscita, presto potrà camminare normalmente

Gianluca Zambrotta si è sottoposto a un altro intervento chirurgico per correggere il varismo, problema da cui è affetto da anni. Anomalia che coinvolge entrambe le gambe, che assumono una conformazione a parentesi, e che si è acuita dal ritiro dal calcio giocato a seguito dell'asportazione dei menischi. L'ex terzino ha annunciato di essere andato sotto i ferri pochi giorni fa dopo il primo intervento avvenuto nel novembre scorso. L'operazione è riuscita perfettamente e aiuterà Zambrotta nel tenere la giusta postura.