Secondo intervento alle gambe per Zambrotta: operazione riuscita, presto potrà camminare normalmente

28 Ott 2026 - 11:13
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© Ufficio Stampa

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Gianluca Zambrotta si è sottoposto a un altro intervento chirurgico per correggere il varismo, problema da cui è affetto da anni. Anomalia che coinvolge entrambe le gambe, che assumono una conformazione a parentesi, e che si è acuita dal ritiro dal calcio giocato a seguito dell'asportazione dei menischi. L'ex terzino ha annunciato di essere andato sotto i ferri pochi giorni fa dopo il primo intervento avvenuto nel novembre scorso. L'operazione è riuscita perfettamente e aiuterà Zambrotta nel tenere la giusta postura. 

L'ex Milan e Juventus, ritiratosi a 35 anni, ha ringraziato l'equipe di medici che ha svolto l'osteotomia per spostare il peso del corpo dalla parte consumata del ginocchio a quella ancora sana. "Il percorso di ripresa è lungo e complesso ma ritornerò più forte di prima!", la promessa del campione del mondo sui propri canali social.

gianluca zambrotta

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