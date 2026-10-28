TENNIS

Tennis, Wawrinka dice basta: "Lascio senza rimpianti"

Lo svizzero annuncia il suo ritiro dalle competizioni

28 Ott 2026 - 11:05
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© Getty Images

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Ha scelto il torneo di casa per dire addio al tennis. Lo svizzero Stan Wawrinka chiude la carriera dopo 590 partite vinte e tre titoli Slam, con una certezza: "L'unico modo in cui puoi lasciare questo sport - ha detto all'ATP - è senza alcun rimpianto". Prima di quel che è diventato il suo ultimo match in carriera, perso contro il ceco Jiri Lehecka, si è allenato con Novak Djokovic. Gli hanno dedicato una standing ovation da brividi e un'opera d'arte. Hanno invitato a cantare per lui Bastian Baker, 35enne interprete di Losanna con l'aria dell'eterno ragazzo che ha già alle spalle oltre 10 anni di carriera e 2000 concentri in cinque continenti, dove ha portato le sue coinvolgenti canzoni folk. "Cosa farò dopo? Andrò a sciare, poi solo fondute, raclette e vino" ha detto in una cerimonia organizzata lunedì.

stan wawrinka

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