F1 USA

Antonelli senza rivali in Texas, la festa per il titolo slitta a Mexico City. Leclerc e Verstappen sul podio

Prova magistrale del pilota italiano che al COTA di Austin mette a segno la sua nona vittoria stagionale

di Stefano Gatti
25 Ott 2026 - 23:35
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 43
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Kimi Antonelli vince il Gran Premio degli Stati Uniti davanti a Charles Leclerc e a Max Verstappen ma Lewis Hamilton con il quarto posto davanti a Lando Norris e Isack Hadjar e poi George Russell con un sudatissimo ottavo posto rinviano la festa iridata del leader del Mondiale che tra sette giorni a Mexico City sarà quasi certamente campione del mondo. A via dalla pole position, Kimi prende la testa dallo spegnimento del semaforo su mescola intermedia e si invola al comando, trionfando grazie ad una strategia da una sola sosta. Bloccato per oltre metà gara dietro alla McLaren di Oscar Piastri, Russell mette in pista una gara assolutamente anonima, specchio della sua intera stagione. Punti iridati per Liam Lawson e per Pierre Gasly, nono e decimo con la Racing Bulls e con la Alpine.

Antonelli guida la classifica generale con 365 punti. Hamilton si porta ad un solo punto da Russell (242 a 241), seguono Verstappen a quota 236, Leclerc a 233 e Norris a 211.Domenica 1. novembre a Mexico City ad Antonelli basterà fare due punti (con Russell vincitore) o anche solo uno (in caso di vittoria di Hamilton) per mettere definitivamente al sicuro il titolo iridato. I suoi due rivali sono comunque obbligati a vincere il GP di Mexico City.  

formula 1
f.1
gp usa
austin
antonelli
rivali
texas
festa
titolo
mexico city
leclerc
verstappen
podio

Ultimi video

02:43
Max Vs 100, Verstappen in testa dopo 14 giri - VIDEO

Max vs 100: Verstappen in testa dopo 14 giri, vince sui kart

00:24
Antonelli, ma cosa fai? Campione in pista, ma con la retromarcia…

Antonelli, ma cosa fai? Campione in pista, ma con la retromarcia…

00:27
Antonelli, in attesa del Mondiale si gode l'NBA: "È un sogno"

Antonelli, in attesa del Mondiale si gode l'NBA: "È un sogno"

01:06
Kimi incontra Wembanyama

Kimi incontra Wembanyama

00:21
La security non riconosce Kimi Antonelli

Antonelli 'rimbalzato' a Singapore, la security non lo riconosce: poi Max risolve tutto

00:30
Tifosi pazzi per Antonelli a Singapore: che accoglienza

Tifosi pazzi per Antonelli a Singapore: che accoglienza

00:40
Hamilton e Leclerc "rubano" i social della Ferrari: delirio totale

Hamilton e Leclerc "rubano" i social della Ferrari: delirio totale

00:28
Bottas, dal GP della Malesia a quello di Singapore in bici: la pazza avventura

Bottas dal GP di Sepang a quello di Singapore in bici: la pazza avventura

01:06
F1: Fernando Alonso rinnova con Aston Martin

Alonso, annuncio col brivido: "Ho deciso di ritirarmi ma..."

00:26
Kimi è il "tormento" di Hamilton

Kimi è il "tormento" di Hamilton

01:28
Kimi, un anno da sogno

Kimi, un anno da sogno

00:12
Kim e Hamilton sempre insieme: elegantissimi a Los Angeles

Kim e Hamilton sempre insieme: elegantissimi a Los Angeles

05:28
DICH INTEGRALE KIMI ANTONELLI IN FIERA 19/9 SRV

Antonelli protagomnista a "Sport in Fiera 2026"

02:12
MCH KIMI ANTONELLI A SAN MARINO 19/9 MCH

Antonelli ai giovanissimi: "Lo sport è vita e senza non sarei la persona che sono"

00:15
DICH KIMI ANTONELLI VOGLIO DIVENTARE CAMPIONE 19/9 DICH

Antonelli: "Sogni? Diventare campione del mondo e poi..."

02:43
Max Vs 100, Verstappen in testa dopo 14 giri - VIDEO

Max vs 100: Verstappen in testa dopo 14 giri, vince sui kart

I più visti di Formula 1

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli pronto a scrivere la storia: primo match point per il Mondiale

Antonelli, pole vista-titolo ad Austin. Alle sue spalle le Red Bull di Verstappen e Hadjar

Un venerdì da leone per Leclerc ad Austin: domina anche le FP2, Antonelli e Verstappen inseguono

Leclerc lancia la Ferrari nelle FP1 di Austin, Antonelli dietro a Russell

Antonelli, ma cosa fai? Campione in pista, ma con la retromarcia…

Antonelli, ma cosa fai? Campione in pista, ma con la retromarcia…

Ferrari imbattuta nelle Libere di Austin: Hamilton precede Verstappen, Antonelli davanti a Russell

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:34
Mbappé schianta il Barça con una doppietta da Pallone d'Oro: il Real riapre la Liga al Camp Nou
Spalletti e il post Lecce: "Risposta da squadra seria e da ragazzi seri. Io sono sempre sereno..."
23:33
Spalletti e il post Lecce: "Risposta da squadra seria e da ragazzi seri. Io sono sempre sereno..."
McKennie: "Tre punti importanti, ma dobbiamo ancora crescere"
23:32
McKennie: "Tre punti importanti, ma dobbiamo ancora crescere"
23:23
Udinese, Runjaic: "Panchina a rischio? Non questo il momento per confrontarsi col club"
23:23
Bartesaghi: "La nuova posizione mi piace molto. Sono in ottima condizione"