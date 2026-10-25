Antonelli senza rivali in Texas, la festa per il titolo slitta a Mexico City. Leclerc e Verstappen sul podio

Kimi Antonelli vince il Gran Premio degli Stati Uniti davanti a Charles Leclerc e a Max Verstappen ma Lewis Hamilton con il quarto posto davanti a Lando Norris e Isack Hadjar e poi George Russell con un sudatissimo ottavo posto rinviano la festa iridata del leader del Mondiale che tra sette giorni a Mexico City sarà quasi certamente campione del mondo. A via dalla pole position, Kimi prende la testa dallo spegnimento del semaforo su mescola intermedia e si invola al comando, trionfando grazie ad una strategia da una sola sosta. Bloccato per oltre metà gara dietro alla McLaren di Oscar Piastri, Russell mette in pista una gara assolutamente anonima, specchio della sua intera stagione. Punti iridati per Liam Lawson e per Pierre Gasly, nono e decimo con la Racing Bulls e con la Alpine.