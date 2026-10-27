Antonelli rinuncia al numero 1: "Terrò il 12 anche da campione del mondo"

La nona di Kimi: il film del GP di Austin
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Campione del mondo, ma senza numero 1 sulla Mercedes: ad Andrea Kimi Antonelli basta pochissimo per scrivere la storia, diventando iridato a 20 anni e 73 dopo l'ultimo italiano a riuscirci, Alberto Ascari, ma l'annuncio sorprende tutti. "Devo finire il mio lavoro, ma penso che poi continuerò con il numero 12", ha raccontato il bolognese in un'intervista al quotidiano svizzero Blick prima del GP del Messico, che potrebbe incoronarlo.
Antonelli è legato al 12, il numero del suo idolo Ayrton Senna ai tempi di Lotus e McLaren, e con cui ha gareggiato fin dalle categorie inferiori. In casa Mercedes hanno già assistito a una scelta simile, con Lewis Hamilton che nonostante i sei titoli tra il 2014 e il 2021 non ha mai mollato il suo amato 44.
L'ultimo pilota italiano a correre con l'1 in F1, quindi, resterà Ludovico Scarfiotti a Monza nel 1966, quando i numeri di gara venivano assegnati senza riferirsi alla classifica dell’anno precedente. E' solo dal 1974, infatti, che l'1 identifica il campione del mondo in carica.
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