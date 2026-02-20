Tennis, Alcaraz inarrestabile: batte Rublev e vola in finale a Doha

Carlos Alcaraz è il primo finalista del torneo Atp 500 di Doha. Lo spagnolo numero 1 al mondo ha sconfitto in due set il russo Andrey Rublev, campione uscente, col punteggio di 7-6, 6-4 in due ore di gioco. Il suo rivale per la conquista del titolo, che sarebbe il secondo del 2026 dopo la vittoria all'Australian Open, sarà uno tra il francese Fils e il ceco Jakub Mensik, che ieri ha eliminato in tre set l'azzurro n.2 al mondo, Jannik Sinner.