Leclerc saluta i tifosi: "Grazie per il supporto, ci vediamo l'anno prossimo"

Dal canto suo, Lewis Hamilton ha voluto ringraziare la squadra per il lavoro fatto in questa lunga stagione: "Oggi abbiamo testato le nuove gomme e completato il nostro programma, cosa che ci ha aiutato a comprendere meglio il loro comportamento. È stata una grande opportunità di apprendimento, e nel complesso è stata una giornata molto positiva. Sono davvero grato a tutti i ragazzi nel box per aver lavorato duramente durante quest’ultimo giorno di test alla fine di una lunga stagione, cosa non affatto semplice. Sono orgoglioso di loro perché hanno dato il massimo e gli sono grato per aver tenuto duro fino alla fine di questa giornata".