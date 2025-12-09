Logo SportMediaset

Formula 1
Leclerc saluta i tifosi: "Grazie per il supporto, ci vediamo l'anno prossimo"

Hamilton: "Orgoglioso dei ragazzi del box per il lavoro che hanno fatto"

di Redazione
09 Dic 2025 - 18:37
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

"È stata una giornata di test molto positiva, l'ultimo giorno in pista di quest'anno ma anche il primo per valutare la specifica finale delle gomme per la prossima stagione. Avevamo molte cose da provare ed è stato molto importante girare con queste nuove mescole per iniziare a capirle e portare queste conoscenze nel prossimo anno. Infine, voglio dire grazie mille a tutti per il supporto ricevuto in questa stagione. Ci vediamo l'anno prossimo". Charles Leclerc saluta così i tifosi della Ferrari e dà appuntamento alla prossima stagione. Il monegasco è stato impegnato con la rossa sul circuito di Abu Dhabi nei test di provare delle gomme Pirelli per il 2026. 

Lewis Hamilton

Hamilton, la stagione è un flop storico: cancellato un record che durava dal 2007

Dal canto suo, Lewis Hamilton ha voluto ringraziare la squadra per il lavoro fatto in questa lunga stagione: "Oggi abbiamo testato le nuove gomme e completato il nostro programma, cosa che ci ha aiutato a comprendere meglio il loro comportamento. È stata una grande opportunità di apprendimento, e nel complesso è stata una giornata molto positiva. Sono davvero grato a tutti i ragazzi nel box per aver lavorato duramente durante quest’ultimo giorno di test alla fine di una lunga stagione, cosa non affatto semplice. Sono orgoglioso di loro perché hanno dato il massimo e gli sono grato per aver tenuto duro fino alla fine di questa giornata".

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

