F1, GP d'Italia confermato a Monza fino al 2024

LA DECISIONE

"Domenica scade il contratto che abbiamo firmato tre anni fa. Ma noi dell’ACI siamo abituati a mantenere gli impegni, abbiamo lottato e non è stato facile. Però alla fine abbiamo trovato un accordo con la Formula 1 e adesso possiamo dire con serenità che il Gran Premio a Monza ci sarà fino al 2024". Con queste dichiarazioni il presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani ha annunciato l’estensione contrattuale della Formula 1 per il Gran Premio d’Italia all’Autodromo Nazionale di Monza.

In occasione della festa dei 90 anni della Scuderia Ferrari, tenutasi in Piazza Duomo a Milano, Sticchi Damiani e il proprietario della F1 Chase Carey hanno ufficializzato l’accordo firmando il contratto davanti al grande pubblico milanese. "Non potrei essere più contento di questo annuncio - ha detto Carey - perché ci sono tante altre gare nel calendario della Formula 1, ma c'è solo una Monza e un solo pubblico italiano".