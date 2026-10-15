Red Bull punta sulla continuità: Laurent Mekies Team Principal fino al 2031
Dopo i suoi attuali piloti, i "Tori" blindano anche il quarantanovenne top manager francesedi Stefano Gatti
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Fiducia a lungo termine guadagnata nell'arco di poco più di un anno: Red Bull conferma Laurent Mekies come Team Principal fino al 2031. La decisione è stata annunciata da Mark Mateschitz durante un debriefing a nel quartier generale di Milton Kynes seguito alla doppia trasferta vincete di Sepang e Singapore. L'accordo segue i recenti rinnovi contrattuali di Max Verstappen e Isack Hadjar, oltre all'ingaggio di personale chiave per la stagione 2027, rafforzando ulteriormente la base di successo a lungo termine della squadra che quest'anno - dopo un inizio di stagione di grande difficoltà - ha rapidamente risalito la china ed è diventata nell'ultimo scorcio di stagione il punto di riferimento per la concorrenza, superando la Mercedes e dominando con Max Verstappen gli ultimi due Gran Premi.
Con al suo attivo oltre vent'anni di esperienza in Formula Uno, Laurent Mekies ha ricoperto ruoli di leadership senior in Minardi, Toro Rosso, FIA e Ferrari prima di tornare nella famiglia Red Bull nel 2024 come Team Principal di Visa Cash App Racing Bulls. È stato nominato CEO e Team Principal di Oracle Red Bull Racing nel mese di luglio del 2025. Sotto la guida del quarantanovenne top manager di Tours il team dei "Tori" ha realizzato una notevole svolta nella seconda metà della scorsa stagione, sfiorando per due soli punti con Max Verstapen il titolo piloti. Nel 2026, Oracle Red Bull Racing ha aperto un nuovo capitolo della sua storia portando al debutto la propria power unit marchiata Ford. La svolta è arrivata nel recente Gran Premio della Malesia con la prima vittoria stagionale del team (dopo la prima pole position) con Mark Verstappen, seguita da un weekend altrettanto dominante a Singapore, dove il quattro volte olandese ha fatto bottino pieno, aggiudicandosi pole e vittoria sia nella Sprint del sabato che nel GP della domenica.
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Laurent Mekies (CEO e Team Principal di Oracle Red Bull Racing): "Sono incredibilmente orgoglioso di continuare questo percorso con Oracle Red Bull Racing e vorrei ringraziare Chalerm Yoovidhya, Mark Mateschitz, Oliver Mintzlaff, l'intero team e tutte le persone coinvolte per la fiducia che hanno riposto nel progetto. Ciò che rende speciale questa squadra è il modo in cui tutti contribuiscono all'inseguimento dello stesso obiettivo:mi sento privilegiato a lavorare ogni giorno al fianco di un gruppo così talentuoso e impegnato. Insieme a Pierre Waché e Ben Hodgkinson, che giocano un ruolo centrale nel plasmare il nostro futuro, abbiamo una solida piattaforma per gli anni a venire e crediamo sinceramente che questo sia solo l'inizio. Guardando al futuro, continueremo ad abbracciare i principi che ci definiscono: essere liberi nel pensiero, rapidi nelle azioni e audaci nelle nostre decisioni".
Chalerm Yoovidhya e Mark Mateschitz (azionisti Red Bull): "La forza di Red Bull è sempre nata dalle sue persone e dalla creazione di un ambiente in cui individui di talento possano raggiungere insieme risultati straordinari. Laurent ha svolto un ruolo cruciale nel guidare il Team attraverso un importante periodo di transizione, mantenendo allo stesso tempo lo spirito competitivo e i principi Red Bull che ci definiscono. Questo prolungamento di contratto riflette la nostra fiducia nella sua leadership e la nostra convinzione condivisa nella visione a lungo termine del Team. Siamo ambiziosi in vista di ciò che ci aspetta e siamo impegnati a costruire insieme su questo slancio".
Oliver Mintzlaff (CEO Corporate Projects and Investments Red Bull): "Laurent ha dimostrato una leadership eccezionale da quando è tornato nella famiglia Red Bull. Combina competenze tecniche, pensiero strategico e una profonda comprensione di ciò che rende il nostro un team di successo. Altrettanto importante, Laurent incarna i valori e la mentalità che definiscono il modo di fare di Red Bull: coraggio, lavoro di squadra, determinazione e un desiderio inesauribile di competere al massimo livello. La continuità nella leadership è un ingrediente chiave per un successo duraturo, e siamo lieti che Laurent continuerà a guidare il Team nel prossimo capitolo del nostro percorso."