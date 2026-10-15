Red Bull punta sulla continuità: Laurent Mekies Team Principal fino al 2031

Laurent Mekies (CEO e Team Principal di Oracle Red Bull Racing): "Sono incredibilmente orgoglioso di continuare questo percorso con Oracle Red Bull Racing e vorrei ringraziare Chalerm Yoovidhya, Mark Mateschitz, Oliver Mintzlaff, l'intero team e tutte le persone coinvolte per la fiducia che hanno riposto nel progetto. Ciò che rende speciale questa squadra è il modo in cui tutti contribuiscono all'inseguimento dello stesso obiettivo:mi sento privilegiato a lavorare ogni giorno al fianco di un gruppo così talentuoso e impegnato. Insieme a Pierre Waché e Ben Hodgkinson, che giocano un ruolo centrale nel plasmare il nostro futuro, abbiamo una solida piattaforma per gli anni a venire e crediamo sinceramente che questo sia solo l'inizio. Guardando al futuro, continueremo ad abbracciare i principi che ci definiscono: essere liberi nel pensiero, rapidi nelle azioni e audaci nelle nostre decisioni".