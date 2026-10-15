Dalla Ferrari Academy al Mondiale: Rafael Camara pilota Haas nel 2027
Il prossimo anno il team USA schiererà una formazione cento per cento "made in Maranello"di Stefano Gatti
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Il TGR Haas F1 Team è lieto di annunciare l'ingaggio con un contratto pluriennale di Rafael Camara che debutterà in Formula 1 con il team americano all'inizio del Campionato Mondiale FIA di Formula 1 2027. Il ventunenne brasiliano guida attualmente il Campionato FIA di Formula 2 per i colori di Invicta Racing. Con due gare ancora da correre (Qatar e Abu Dhabi in concomitanza con la Formula Uno), Camara guida la classifica piloti con 207 punti, avendo ottenuto vittorie nelle feature race di Spagna, Belgio e Azerbaijian, oltre a sei passaggi sul podio totali e a cinque pole position. Alle sue spalle in classifica generale ci sono il bulgaro del vivaio Red Bull Nikola Tsolov (Campos Racing, 200 punti) e l'irlandese di scuola Alpine Alexander Dunne (Rodin Motorsport, 189 punti). Camara è approdato quest'anno nella categoria cadetta dopo la vincente campagna nel Campionato FIA di Formula 3 nel 2025. Nato il 5 maggio del 2005 a Recife (capitale dello stato del Pernambuco), il prossimo anno Camara darà vita con Oliver Bearman ad una formazione di piloti tutta "made in Maranello" nel team USA che utilizza la power unit Ferrari e che - al pari della Cadillac, l'altro team equipaggiato con l'unità motrice italiana, si appresta a scendere in pista ad Austin nel secondo dei tre appuntamenti di casa dopo Miami e prima di Las Vegas. L'ingaggio di Camara da parte di TGR Haas F1 Team riduce al lumicino le chances del nostro Leonardo Fornaroli (campione di Formula 2 nel 2025, attualmente terzo pilota e pilota di riserva McLaren) di trovare posto come pilota titolare nel Mondiale del prossimo anno.
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Membro della Scuderia Ferrari Driver Academy dal 2021, come anche l'attuale pilota del TGR Haas F1 Team Oliver Bearman, Camara ha attraversato ogni fase della sua crescita nelle ladder classes sotto la guida dell'Academy di Maranello. La giovane promessa brasiliana ha già assaggiato la Formula 1 grazie al rapporto con la Scuderia Ferrari e a varie opportunità di test. La prima esperienza di Rafael con il team Haas è arrivata attraverso la partecipazione a un test Testing of Previous Car (TPC) nello scorso mese di agosto, quando ha guidato la VF-25 del team all'Autodromo Internacional do Algarve di Portimao, in Portogallo.
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DICHIARAZIONI
RAFAEL CAMARA
"Sono molto felice di entrare a far parte del TGR Haas F1 Team. È un passo importante nella mia carriera e voglio ringraziare Gene Haas e Ayao Komatsu per la fiducia riposta in me. Sono anche molto grato alla Scuderia Ferrari Driver Academy per il loro supporto e per il loro contribuito al mio sviluppo nel corso degli anni, così come alla mia famiglia per essere sempre stati presenti durante tutto questo viaggio. Ora il mio obiettivo è prepararmi nel miglior modo possibile per questa nuova sfida. Ci sarà molto da imparare e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con il team, capire la vettura e continuare a crescere come pilota."
Ayao Komatsu (Team Principal TGR Haas F1)
"Sono davvero entusiasta di ingaggiare un talento così giovane e straordinario come Rafael Camara. Non devo raccontare a tutti dei suoi successi nelle formule junior: è stato impressionante nella sua stagione da rookie in Formula 2 per la velocità che ha mostrato in momenti molto difficili. Quando lo abbiamo fatto guidare nel nostro programma TPC in Portogallo ha dimostrato di sapersela cavare molto bene anche con poco tempo a disposizione per imparare la macchina. Rafa ci ha impressionato e sicuramente i giri che ha completato sono stati speciali. Siamo tutti entusiasti di questa opportunità e come TGR Haas F1 Team ci impegniamo a coltivare questo talento e ad offrirgli un posto nel quale possa crescere."
Gene Haas (Team Owner del TGR Haas F1 Team)
"Sono curioso di vedere cosa potrà realizzare Rafael Camara in Formula 1, dopo aver visto i suoi successi salire di grado in Formula 3 e in Formula 2 quest'anno. A questo livello è una sfida diversa, ma quello che abbiamo vissuto grazie a Oliver Bearman seguendo un percorso simile in collaborazione con la Scuderia Ferrari Driver Academy dimostra che questi giovani piloti sono ben preparati e possono avere un impatto immediato su una squadra. Rafa ha impressionato tutti con la sua prestazione nel test di Portimao, quindi non vediamo l'ora di costruire su questo e far crescere a tempo pieno la nostra relazione la prossima stagione."
Anche la Ferrari si è complimentata con la promozione di uno dei talenti più brillanti del suoi vivaio:
"Il pilota della Scuderia Ferrari Driver Academy, Rafael Camara è pronto al prossimo passo della sua carriera: il brasiliano nel 2027 gareggerà in Formula 1 come pilota titolare del Haas F1 Team. Rafael è entrato a far parte dell'Academy di Maranello nel 2021 e ha progredito costantemente nelle categorie propedeutiche, affermandosi come uno dei talenti più promettenti del motorsport internazionale. Durante tutto il suo percorso nel programma per giovani piloti di Maranello, Rafael ha dimostrato velocità, costanza e determinazione. Tutta la Ferrari Driver Academy si congratula con Rafael per questo traguardo, che segna il completamento del suo percorso all'interno dell'Academy, e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera sportiva. Durante gli anni trascorsi a Maranello, Rafael ha conquistato il titolo europeo di Formula Regional nel 2024 prima di laurearsi campione di Formula 3 nel 2025. In questa stagione il brasiliano è attualmente al comando del campionato di Formula 2 quando mancano due appuntamenti al termine della stagione".