Dalla Ferrari Academy al Mondiale: Rafael Camara pilota Haas nel 2027

"Sono davvero entusiasta di ingaggiare un talento così giovane e straordinario come Rafael Camara. Non devo raccontare a tutti dei suoi successi nelle formule junior: è stato impressionante nella sua stagione da rookie in Formula 2 per la velocità che ha mostrato in momenti molto difficili. Quando lo abbiamo fatto guidare nel nostro programma TPC in Portogallo ha dimostrato di sapersela cavare molto bene anche con poco tempo a disposizione per imparare la macchina. Rafa ci ha impressionato e sicuramente i giri che ha completato sono stati speciali. Siamo tutti entusiasti di questa opportunità e come TGR Haas F1 Team ci impegniamo a coltivare questo talento e ad offrirgli un posto nel quale possa crescere."