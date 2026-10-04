Quanto manca a Kimi Antonelli per vincere il Mondiale di Formula 1: tutti gli scenari

Le foto del pazzesco GP di Sepang
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Il ritiro di George Russell in Malesia, ha avvicinato, e di molto, Kimi Antonelli alla vittoria del Mondiale di Formula 1. Adesso il pilota italiano ha 84 punti di vantaggio sul britannico: esattamente il 20enne ha totalizzato fin qui 320 punti, mentre il suo compagno di scuderia è fermo a quota 236. Numeri alla mano, tra i due c'è una distanza di 84 punti. Prima di proseguire è necessario parlare del calendario: mancano sette gare al gong e a Singapore, prossima tappa del Mondiale, è prevista anche una Sprint.
Tornando alla classifica, ad Antonelli mancano 100 punti per festeggiare: nella migliore delle ipotesi, ossia con Russell e gli inseguitori ancora in corsa (Hamilton, Leclerc, Norris e Verstappen) che fanno zero punti a Singapore (gara più sprint) e nel Gp degli Usa, Kimi potrebbe festeggiare già in Texas, ossia con cinque gare d'anticipo. In Texas esattamente, al classe 2006 basterebbero otto punti per fare la storia. Chiaramente si tratta di uno scenario di difficile realizzazione ma non impossibile. Più realisticamente invece, il trionfo arriverà tra il Gp del Messico (30 ottobre-1 novembre) e il Gp del Brasile in programma nel weekend del 6-8 novembre.
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