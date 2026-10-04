FORMULA 1

Quanto manca a Kimi Antonelli per vincere il Mondiale di Formula 1: tutti gli scenari

Il pilota italiano ha un vantaggio di 84 punti su Russell dopo il ritiro del britannico a Sepang

04 Ott 2026 - 13:16
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Il ritiro di George Russell in Malesia, ha avvicinato, e di molto, Kimi Antonelli alla vittoria del Mondiale di Formula 1. Adesso il pilota italiano ha 84 punti di vantaggio sul britannico: esattamente il 20enne ha totalizzato fin qui 320 punti, mentre il suo compagno di scuderia è fermo a quota 236. Numeri alla mano, tra i due c'è una distanza di 84 punti. Prima di proseguire è necessario parlare del calendario: mancano sette gare al gong e a Singapore, prossima tappa del Mondiale, è prevista anche una Sprint.

Tornando alla classifica, ad Antonelli mancano 100 punti per festeggiare: nella migliore delle ipotesi, ossia con Russell e gli inseguitori ancora in corsa (Hamilton, Leclerc, Norris e Verstappen) che fanno zero punti a Singapore (gara più sprint) e nel Gp degli Usa, Kimi potrebbe festeggiare già in Texas, ossia con cinque gare d'anticipo. In Texas esattamente, al classe 2006 basterebbero otto punti per fare la storia. Chiaramente si tratta di uno scenario di difficile realizzazione ma non impossibile. Più realisticamente invece, il trionfo arriverà tra il Gp del Messico (30 ottobre-1 novembre) e il Gp del Brasile in programma nel weekend del 6-8 novembre.    

Le foto del pazzesco GP di Sepang

1 di 47
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

formula 1
kimi antonelli
mercedes
russell

Ultimi video

00:20
Leclerc arriva a Monza da vero italiano

Leclerc arriva a Monza da vero italiano

01:06
F1: Fernando Alonso rinnova con Aston Martin

Alonso, annuncio col brivido: "Ho deciso di ritirarmi ma..."

00:26
Kimi è il "tormento" di Hamilton

Kimi è il "tormento" di Hamilton

01:28
Kimi, un anno da sogno

Kimi, un anno da sogno

00:12
Kim e Hamilton sempre insieme: elegantissimi a Los Angeles

Kim e Hamilton sempre insieme: elegantissimi a Los Angeles

05:28
DICH INTEGRALE KIMI ANTONELLI IN FIERA 19/9 SRV

Antonelli protagomnista a "Sport in Fiera 2026"

02:12
MCH KIMI ANTONELLI A SAN MARINO 19/9 MCH

Antonelli ai giovanissimi: "Lo sport è vita e senza non sarei la persona che sono"

00:15
DICH KIMI ANTONELLI VOGLIO DIVENTARE CAMPIONE 19/9 DICH

Antonelli: "Sogni? Diventare campione del mondo e poi..."

02:43
Max Vs 100, Verstappen in testa dopo 14 giri - VIDEO

Max vs 100: Verstappen in testa dopo 14 giri, vince sui kart

00:13
Hamilton show al Bernabeu!

Hamilton show al Bernabeu!

00:16
Hamilton e Leclerc al Bernabeu

Hamilton e Leclerc al Bernabeu

00:10
Leclerc, che smash!

Leclerc, che smash!

01:18
Perico e Raikkonen Jr.

Nel futuro della Formula 1: ecco Perico e Raikkonen Jr.

01:41
Tutti pazzi per Kimi

Tutti pazzi per Kimi: i conti per il titolo

00:44
Tutti pazzi per Antonelli: si tuffa nella marea rossa Ferrari

Tutti pazzi per Antonelli: si tuffa nella marea rossa Ferrari

00:20
Leclerc arriva a Monza da vero italiano

Leclerc arriva a Monza da vero italiano

I più visti di Formula 1

Pole di Verstappen a Sepang, la Ferrari in prima fila con Hamilton

Hamilton: "Max velocissimo ma il GP è un'altra storia". Leclerc: "Ho pagato il prezzo delle mie scelte"

Leclerc svetta nelle Libere 2 di Sepang, Antonelli e la Mercedes con l'affanno

Leclerc sbotta: "Situazione irrispettosa dei nostri sforzi". Per Hamilton "passi avanti enormi rispetto al 2025"

Domenicali conferma i Gran Premi di Qatar e Abu Dhabi. Salta l'opzione Imola

Pioggia a Sepang nel 2026

Sepang vuol dire maltempo: pioggia torrenziale prima del via FOTO

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:35
Atletica, Tamberi: "L'obiettivo è vincere due ori olimpici, fa venire i brividi"
Carvajal
14:30
Carvajal come Alaba: offerto a diversi club italiani
14:05
Atletica, Tamberi: "Spero di riuscire ad arrivare al livello di Sara Simeoni"
14:03
Europei ciclismo: Ballan oro nella gara juniores femminile
Mario Gila
14:01
Gila: "Tifo per Milan-Juve in finale di Europa League. Mi ha cercato anche l'Inter ma... "