Quanto manca a Kimi Antonelli per vincere il Mondiale di Formula 1: tutti gli scenari

Il ritiro di George Russell in Malesia, ha avvicinato, e di molto, Kimi Antonelli alla vittoria del Mondiale di Formula 1. Adesso il pilota italiano ha 84 punti di vantaggio sul britannico: esattamente il 20enne ha totalizzato fin qui 320 punti, mentre il suo compagno di scuderia è fermo a quota 236. Numeri alla mano, tra i due c'è una distanza di 84 punti. Prima di proseguire è necessario parlare del calendario: mancano sette gare al gong e a Singapore, prossima tappa del Mondiale, è prevista anche una Sprint.